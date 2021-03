Ana Obregón vive durante las Pascuas un momento de dolor devastador. Y tiene razones de peso. La muerte de su hijo Aless, el peor acontecimiento de su vida, fue la culminación de un proceso que comenzó en estas fechas, y cuyo recuerdo sigue doliendo tanto como el primer día. "No me gusta la Semana Santa", se sincera en sus redes Ana, como siempre, compartiendo con sus seguidores las partes más amargas de este luto que no parece terminar. "Recuerdos que me rompen aún más por dentro".

"Hace tres años en Semana Santa te diagnosticaron cáncer y el año pasado en el hospital me diste la lección de vida y amor más dura que nadie pueda imaginar", dice. Su hijo Áless, que fallecía el pasado 13 de mayo, luchó durante dos años con esta terrible enfermedad, un ejemplo siempre de resiliencia y actitud positiva que sus padres compartieron hasta el día de su muerte. Un ejemplo al que Ana trata de aferrarse cuando la dificultad y el dolor vuelven a acapararlo todo. "Dicen que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Me imagino que algún día mi corazón, cuando deje de sangrar lágrimas, cicatrizará y ese día renaceré llena de tu luz".

Pero no puede evitar, esta Semana Santa, dedicarle sus palabras más emotivas y más tristes: "Mientras tanto leo, medito, me desmaquillo la cara y el alma y te echo insoportablemente de menos".

Y trata de seguir siendo, como siempre fue, una fuente de luz para la audiencia que la quiere y la acompaña en este proceso. Aunque se vea obligada a encabezarlo con un pero, hace de tripas corazón y escribe: "Tengo las fuerzas suficientes para desearos (a pesar de todo lo que estamos viviendo) una Semana Santa llena de amor y salud".