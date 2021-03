Rocío Carrasco vuelve a estar en el ojo del huracán, si es que alguna vez ha dejado de estarlo. La hija de Rocío Jurado continúa en el foco mediático por sus impactantes declaraciones en el documental que protagoniza y angustiada por la avalancha de malos recuerdos habla de sus peores momentos al lado de su expareja y padre de sus hijos, Antonio David Flores.

1. Su primer embarazo. Rocío Carrasco se quedó embarazada de su primera hija, Rocío, cuando tenía 18 años. En el documental cuenta cómo le dio la noticia a Antonio Flores, que de la impresión, se cayó de una escalera. Emocionada, narra el momento en el que le pusieron a su hija recién nacida sobre su pecho, "lo más maravilloso que puede experimentar una mujer". En cuanto al padre de la criatura, "no sé si fue el día más feliz, pero el día que se aseguró su futuro, sí", asegura.

Rocío Carrasco junto a Antonio David Flores ©GTRESONLINE GTRES

2. La reacción de su padre. Su madre Rocío Jurado aceptó la noticia del embarazo, mientras que su padre Pedro Carrasco no se lo tomó tan bien. "Me dio un bofetón que la cabeza me daba vueltas como a la niña del exorcista", cuenta. "Te ha arruinado la vida, te lo dije. Ha conseguido lo que quería", le dijo él con resignación.

3. El encontronazo con sus suegros. Rocío Carrasco recuerda en este capítulo una conversación con los padres de su pareja sobre el nombre de su primer hijo, cuando todavía desconocían su sexo. Ella sugiere que se llame Pedro Juan, el primero por su padre y el segundo por el de Antonio David. Algo que molesta a su suegra, quien le replica: "O Juan Pedro, porque el hijo te lo ha hecho mi hijo, no te lo has hecho tú con un dedo".

4. Un segundo embarazo traumático. "Me pasaba el día llorando y con ataques de ansiedad", así describe su vida por aquel entonces Rocío Carrasco. Tocó fondo cuando creyó estar a punto de perder al bebé que esperaba. "Hacía mucho calor y me duché. De repente vi el agua correr con sangre. Pensé que el niño lo iba a perder", relata.

La cantante Rocío Jurado junto a su hija Rocío Carrasco y Antonio David, tras dar a luz a su segundo hijo ©GTRESONLINE GTRES

5. Infidelidades. Rocío Carrasco cuenta cómo fue testigo de una infidelidad de Antonio David, cuando una noche él sale a tomar una copa y, como tardaba demasiado, ella fue en su búsqueda. "Lo pillé comiéndose la boca con la tía tras la barra. Él me ve. Salgo corriendo del bar y llorando, me da un ataque, me empieza a doler mucho la barriga y a tener como pinchazos, como contracciones", narra. Rocío cuenta que solo quería irse a casa, pero que él se negaba a llevarla mientras la acusaba de estar loca. Lo mismo ocurrió cuando descubrió que tenía una amante, Sonsoles. A pesar las traiciones, Rocío no estaba preparada para dejarle: "No quería que naciese mi hijo sin estar su padre".

6. La agresión. Fue mientras estaba embarazada de su segundo hijo. Rocío Carrasco relata una presunta agresión que supuestamente sufrió a manos de Antonio David después de que este llegara a casa de madrugada tras una noche de juerga. "Me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana y la barriga me daba en el borde", asegura. "En ese momento giré la cabeza como pude y le digo: ‘procura que cuando llegue abajo me haya matado’. En ese momento tomó conciencia de lo que estaba haciendo y me soltó rápidamente", añade.

Imagen de Antonio David Flores, expareja de Rocío Carrasco GTRES GTRES

7. La amenaza que acobardó a Rocío Jurado. Después de que la pareja se estableciera en la casa de la artista en La Moraleja, tras dejar Argentona definitivamente, ocurrió algo que Rocío Carrasco recuerda a la perfección. Ella le dice a Antonio David que quiere separarse y llevarse a sus hijos a Chipiona. "Te vas a cagar", le dice él, una frase que escucha por casualidad Rocío Jurado, quien sube rápidamente las escaleras alarmada. "Tú te callas, tú no conoces a Antonio David Flores", le amenaza él, dejando a la artista en shock. "Ahí la acojonó, se dio la vuelta y se fue (...) Él sabía el pánico que le tenía mi madre a cualquier escándalo. No se quería ver metida en nada de esto. Subió muy valiente, pero supo callarla, supo acojonarla", recuerda Rocío Carrasco.

Entérate de todas las noticias de los famosos en Corazón y tendencias.