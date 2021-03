Tras el revuelo causado por la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental sobre Rocío Carrasco, ahora todas las miradas están puestas en los otros dos protagonistas de la historia, su expareja Antonio David y su hija Rocío Flores. Ellos todavía no se han pronunciado, aunque según su primogénita, no ha sido por falta de intenciones. La nieta de Rocío Jurado ha usado sus redes sociales para contar los motivos de su silencio.

"Os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más", relata a través de las historias de su cuenta de Instagram.

"No se vió oportuno, no se me dejó", asegura ella con rostro incrédulo."Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado", concluye.

Rocío Carrasco se vino abajo en el documental al hablar sobre sus hijos. "Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo", contó desolada. El motivo de su distanciamiento con Rocío Flores lo publicó Vanitatis hace un año, aunque pocos medios se hicieron eco de la noticia. La revista sacó a la luz una sentencia firme que condenaba a su hija por "un delito de maltrato habitual" contra su madre, que "desde hace aproximadamente tres años, y de forma reiterada, viene atentando contra la paz familiar".

Vanitatis también contó lo que ocurrió aquel 27 de julio de 2012, la agresión que marcó el fin de su relación. La sentencia del Juzgado de menores lo explica así: “Sobre las 8.00 horas del día 27 de julio de 2012, encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas".

