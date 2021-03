Las redes han echado humo. La confesión de Rocío Carrasco ha tenido un enorme impacto mediático y social, y hasta la clase política se ha pronunciado sobre los malos tratos que recibió durante añosla hija de Rocío Jurado. Al daño que le hacían en casa tenía que sumar, además, en el venía de los medios de comunicación y de la calle. Rocío, muy emocionada, ha tenido que escuchar que era una mala madre y ha soportado el insulto constante. "Si yo no hubiese tenido a mis hijos, a mi eso no me hubiese importado en absoluto", dice llorando. "Me han llamado puta por la calle y me han dicho que cómo no me importaban mis hijos", ha dicho y lo más crudo venía después. "Cuando me dejaba a los niños en casa, Antonio David me insultaba. Me decía: te los voy a quitar. Te van a odiar, hija de puta. Él cortó el hilo materno, me lo sesgó. Ha ido de padre modélico pero a él solo le importa él. Mis hijos solo han crecido como ha crecido el mundo entero, con la versión de él, a él no le ha importado el bienestar de sus hijos. Nunca".

"Yo he tenido a mis hijos muertos en vida"

Rocio Carrasco se derrumba hablando de sus hijos: "Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo", dice desolada. Otro de los temas más conflictivos es el maltrato que ha recibido, dice, por parte del que fue su pareja y de su hija. El 27 de julio de 2012 es la fecha marcada para Rocío. Fue el fin de la relación entre madre e hija por una agresión. La sentencia del Juzgado de menores lo explica así: “Sobre las 8.00 horas del día 27 de julio de 2012, encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas".

Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David.

Es sentencia es firme y condenó a Rocío Flores por un "delito de maltrato" contra Rocío Carrasco, un delito de maltrato habitual. En la sentencia se dice que desde hace aproximadamente tres años, y de forma reiterada, viene atentando contra la paz familiar y una falta de continuada de amenezas e injurias. Rocío Carrasco cuenta que pensó en quitarse la vida tomando pastillas y tuvo que ser hospitalizada. Fue el 5 de agosto de 2019. "Solo podía terminar si me quitaba del medio. Me tomé varias pastillas diferentes. Me quedé dormida. Me salvó Fidel, que entró en la habitación porque yo no me levantaba. Al hospital llegué dormida. No recuerdo nada". Y añade en tono desgarrador otra sentencia. "En ese momento no piensas en nada ni nadie. Solo piensas que no quieres volver a ver el odio en tu hija ni volver a sentirte mala madre. Es una acción cobarde y egoísta, pero es la puta realidad".

Rocío Carrasco insiste en que ya no puede más y tiene un claro objetivo "Aquí no hay mi verdad o tu verdad. Aquí hay una verdad. Solo quiero que se sepa la verdad documentada. Solo quiero que me deje tranquila". Y termina diciendo. "Quiero vivir, quiero que se haga justicia, quiero que se sepa la verdad".

La prensa del corazón ha estado esperando más de dos décadas este momento, y por fin, Rocío lo cuenta todo: habla de su hija, de su exmarido Antonio David y revela el motivo de su hermetismo durante tanto tiempo. El documental Rocío, contar la verdad para seguir viva es toda una declaración de intenciones y se espera que haga frente a todas las polémicas familiares y que cuente su verdad: “Se llama así porque hay un momento en mi vida donde yo toco fondo, y después me doy de que cuenta de que esto tiene que cambiar y que las cosas se tienen que saber”.