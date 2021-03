La imagen que casi todos tenían de Rocío Carrasco ha cambiado completamente tras ver el documental. Durante muchos años ha sido, para los ojos de la opinión pública, una mala madre. Ahora todos la ven como a una víctima de la violencia de género. Su testimonio es desgarrador y relata con crudeza episodios de su vida familiar: palizas e insultos. "Hubo un momento que me tiró del pelo hacia abajo, no recuerdo de dónde vino aquello. Me dio con la cabeza en la mesa. Me echaba la culpa de todo lo que le ocurría. Solo sentí que quería irme pero no lo hacía. Estaba con una pata que no me podía mover... No hice nada".

'Inútil', 'tonta', 'gorda' Otro de los peores momentos que recuerda Rocío Carrasco empezó muy mal, con un accidente, y terminó peor, con insultos. "Yo tenía una amiga, Angélica. Íbamos en moto en Mataró. Un coche abre la puerta en un semáforo y me lanza de la moto. Me sentó en la acera. Veía el hueso. Me llevaron a urgencias. Había que operar en Barcelona. Llamaron a David y habló con los médicos y mi madre. Estuve un año de recuperación. Estaba impedida, no me podía mover con soltura ni moverme sola. En Argentona me voy a casa de una amiga, Cristina. Allí hay episodios de insultos. 'Inútil', 'tonta', 'estás gorda'...". Y sigue recordando. "Yo en ese momento justificaba todo. Lo dejaba pasar. Me dijo que me fuera con mi madre y que era una hija de puta. Después de eso llega el llanto, el perdóname, estoy nervioso, me crucifican por algo que no he hecho. Y yo lo justificaba y lo disculpaba. Qué poco sabía lo que me iba a hacer mi verdugo". Rocío Carrasco rompe su silencio tras 25 años de vida hermética.

¡Te van a odiar, hija de puta! La pareja se casó en 1996 en la finca Yerbabuena. Rocío estaba embarazada de su primera hija común, Rocío, que nació el 13 de octubre de 1996. Dos años después nació David, fue el 15 de diciembre de 1998. Los desencuentros fueron constantes y un año después, en 1999, se separaron. Rocío y Antonio David pusieron fin a su matrimonio e iniciaron una eterna pelea personal que se trasladó a los juzgados y a los medios de comunicación. El régimen de visitas fue un calvario para la madre. "Cuando me dejaba a los niños en casa, Antonio David me insultaba. Me decía: ¡te los voy a quitar! ¡Te van a odiar, hija de puta!".

¡Te vas a cagar, Rociíto! Rocío Carrasco relata con dolor cómo su hija dejó de quererla y empezó a odiarla. Y hasta qué punto. "Mi hija quería estar conmigo. Me adoraba. Él se cargó eso. Ella tenía pasión por su madre. A él no le importó eso. No le importan sus hijos. Yo soy víctima pero mis hijos también lo son, de una mente diabólica. Ha conseguido lo que me dijo cuando me separé: ¡Te vas a cagar, Rociíto!. Y me los ha quitado. Ha hecho que me odien. Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. Ha ensuciado su mente. Eso no se hace con dos niños, con una madre, con nadie", dice cubierta de lágrimas en el documental emitido por el programa ´Sálvame'.