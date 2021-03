Los Premios Gaudí 2021 han otorgado siete galardones al cine participado por RTVE: cuatro para 'Las niñas' y uno para 'La boda de Rosa', 'No matarás' y 'Sentimental', respectivamente. ‘La vampira de Barcelona’, ‘Las niñas’ y ‘My mexican bretzel’ son los títulos más premiados. La XIII edición de los Premios Gaudí, que rindió homenaje a las salas de cine en plena crisis sanitaria, ha conseguido una mayoría histórica de mujeres en el palmarés: doce premiadas frente a diez galardonados.

Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo protagonizado por la actriz Carme Elías al recibir el Gaudí de Honor.

También cuentan con premios y están participadas por RTVE, la interpretación como protagonista de Candela Peña en 'La boda de Rosa'; el papel protagonista de Mario Casas en 'No matarás' ; y el papel de secundario de Alberto San Juan en 'Sentimental' .

El cine participado por RTVE reúne siete premios. Destaca 'Las niñas' , de Pilar Palomero, gran triunfadora de los Goya y con cuatro Gaudí: película de lengua no catalana, dirección, fotografía y sonido.

Palmarés Premios Gaudí 2021

Película en lengua no catalana: 'Las niñas'.

Película: 'La vampira de Barcelona'.

Dirección: Pilar Palomero por 'Las niñas'.

Premio de Honor: Carme Elías.

Guion: Nuria Giménez Lorang por 'My mexican bretzel'.

Protagonista femenina: Candela Peña por 'La boda de Rosa'.

Protagonista masculino: Mario Casas por 'No matarás'.

Actriz secundaria: Verónica Echegui por 'L'ofrena'.

Actor secundario: Alberto San Juan por 'Sentimental'.

Dirección de producción: Luis Fernández y Ana Parra por 'Adú'.

Película para televisión: 'La mort del Guillem'.

Cortometraje: 'Ni oblit ni perdó'.

Película documental: 'My mexican bretzel'.

Película europea: 'Sorry we missed you'.

Montaje: Nuria Giménez Lorang y Cristóbal Fernández por 'My mexican bretzel'.

Fotografía: Daniela Cajías por 'Las niñas'.

Música original: El Niño del Elche por 'Niños somos todos'.

Sonido: Amanda Villavieja, Alejandra Molina y Fernando Novillo por 'Las niñas'.

Dirección artística: Lluís Danés per 'La vampira de Barcelona'.

Maquillaje y peluquería: Laura Pérez i Xavi Valverde per 'La vampira de Barcelona'.

Vestuario: Mercè Paloma por 'La vampira de Barcelona'.

Efectos visuales: Lluís Rivera, Aleix Torreccillas y Anna Aragonès por 'La vampira de Barcelona'.

Premio especial del público a mejor película: 'Les dues nits d'ahir'.