Les recomanacions del cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista els autors del llibre 'L'Esquerda Republicana' i 'Punts de vista' rep Les T de Teatre i Magic Pablo
- Diumenge, Joaquim Luna visita 'Noms propis', Sílvia Abril prepara Coca de Sant Joan a 'La recepta perduda', el darrer episodi de 'Va de verd' i Docu 2 estrena 'Mentre siguis tu'
- Dissabte 10 i diumenge 11 de gener a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista els autors del llibre 'L'Esquerda Republicana' i 'Punts de vista' rep Les T de Teatre i Magic Pablo. Diumenge, Joaquim Luna visita 'Noms propis'; Sílvia Abril prepara Coca de Sant Joan a 'La recepta perduda'. el darrer episodi de 'Va de verd' i Docu 2 estrena 'Mentre siguis tu', el documental centrat en la figura de l'actriu Carme Elias.
Dissabte: l'actualitat parlamentària i cultural
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', reprèn aquest cap de setmana les emissions habituals després de les vacances d'hivern. Els autors del llibre 'L'Esquerda Republicana' seran els primers convidats de l'espai d'actualitat política catalana que dirigeix i presenta Lluís Falgàs.
10:55 a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas rtve.es/n/16884905
'Punts de vista', l'espai cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana les actrius de la companyia T de Teatre, Àgata Roca, Carme Pla, Mamen Duch i Marta Pérez, i el mag Magic Pablo. L'espai també compta amb la secció de sèries de Paula Hergar, les propostes de Rita Roig, i la 'Tertúlia' d'actualitat cultural a càrrec de les col·laboradores Rita Roig, Paula Hergar, Agnès Batlle i Ana Polo.
14:25h a La 2Cat rtve.es/n/16887029
Diumenge: entrevistes, cultura i cuina
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el periodista de La Vanguardia Joaquim Luna, que ha dedicat tota la vida a explicar el món. Des de les redaccions fins als escenaris més complexos, ha vist com el periodisme ha canviat i com també ha canviat la manera d'entendre la informació.
14:25h a La 2Cat rtve.es/n/16866076
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba a l'últim programa de la temporada amb nous consells dels seus molis. El programa coneix a fons plantes com els pèsols, la mimosa sensitiva i el nenúfar. A més, parla de la planta més venuda per posar en un terrari i ofereix les millors iniciatives i cursos per treballar al camp.
18:15h a La 2Cat rtve.es/n/ 16872975
Aquesta diumenge, 'La recepta perduda' es desplaça fins a Copons, a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. El capítol mostra com preparar un dolç tan conegut com estimat: la coca de Sant Joan.
18:45 a La 2Cat rtve.es/n/16886540
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet 'Mentre siguis tu', documental que de Carme Elias, que és diagnosticada d'Alzheimer, i de Claudia Pinto, directora i amiga, que decideix plasmar el seu últim viatge conscient. Els personatges que Carme ha interpretat l'acompanyen en aquest tràngol, mentre les fronteres entre ficció i realitat s'esvaeixen.
20:00h a La 2Cat rtve.es/n/16888345