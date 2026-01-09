'Mentre siguis tu', el documental de Carme Elias, aquest diumenge a Docu 2
- L'actriu Carme Elias és diagnosticada d'Alzheimer. Al costat de Claudia Pinto, directora i amiga, decideix plasmar el seu últim viatge conscient
- Diumenge, 11 de gener, a les 20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Es podrà veure el diumenge 11 de gener a les 20:00h a La 2 Cat, dins de l'espai 'Docu2', presentat per Alicia Gómez. A partir del dilluns 19 de gener estarà disponible a RTVE Play.
Després de 50 anys en teatre, cinema i televisió, Carme Elias és diagnosticada d'Alzheimer. Al costat de Claudia Pinto, directora i amiga, decideix plasmar el seu últim viatge conscient. Els personatges que Carme ha interpretat l'acompanyen en aquest tràngol, mentre les fronteres entre ficció i realitat s'esvaeixen. 'Mentre siguis tu' és un joc de miralls constant, un pacte d'amor i amistat.
La veterana actriu Carme Elias, acabada de diagnosticar d'Alzheimer, i la seva amiga i directora Claudia Pinto decideixen rodar la seva tercera i darrera pel·lícula juntes. Guardonat amb els premis Gaudí i Goya, el documental és un relat dur i emocionant, sobre el procés de la malaltia de l'Alzheimer, la valentia i l'amistat. A més, és un repàs a la trajectòria professional de l'actriu Carme Elias, després de cinc dècades dedicades al teatre, la televisió, i especialment el cinema.
El documental mostra el dia a dia de la vida de l'actriu, les seves reflexions més intimes, els dubtes sobre si fer pública la malaltia i la proximitat a la mort o la possibilitat de l'eutanàsia.