La situació de les infraestructures catalanes, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs parla amb l'enginyer industrial Joan Vila, expert en infraestructures energètiques
- Dissabte, 28 de febrer, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', compta amb l'enginyer Joan Vila. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Joan Vila, enginyer industrial i de tecnologia del paper. És expert en energia i estalvi energètic, va ser president de la Comissió d'Energia de Pimec i ha publicat el llibre 'Economia en el canvi climàtic'. Falgàs li demanarà per la situació actual de les infraestructures de comunicació a Catalunya.
A més, 'Aquí parlem' repassa l'activitat política i parlamentària centrada en els pressupostos, que s'han presentat aquest divendres al Parlament. El programa també fa l'anàlisi del ple amb la sessió de control al president Salvador Illa, després d'haver estat hospitalitzat, i on s'han aprovat la llei que incrementa la taxa turística i la llei que reforça el règim especial d'Aran.