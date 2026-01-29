Xavier Trabado, de la Taula del Tercer Sector, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista el president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
- Dissabte, 31 de gener, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb el president de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en el caos a Rodalies.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Xavier Trabado, president de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Falgàs li demanarà per la situació del Tercer Sector, que aglutina més de 3.000 entitats socials catalanes, i en especial per la situació pressupostària, sense els pressupostos de la Generalitat aprovats.
El programa 'Aquí parlem' també analitza l'activitat política i parlamentària centrada en el caos a Rodalies, per la suspensió del servei. Falgàs repassarà la compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament per informar sobre les reiterades incidències a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Aquesta setmana també s'ha celebrat la sessió de control al govern.