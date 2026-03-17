'Igualtat', aquest dimecres a 'I tu què faries?', a La 2Cat amb Patrick Urbano
Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. El desè capítol tracta de la igualtat de gènere
- Dimecres, 18 de març, a les 22:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres 18 de març, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre la igualtat de gènere i el moviment feminista.
La igualtat de gènere genera consens, però també pot implicar renúncies. Aquest capítol posa sobre la taula la bretxa salarial, els privilegis i les desigualtats estructurals entre homes i dones. En aquest sentit, Patrick Urbano contraposa dos models: cal tractar tothom sense biaixos de gènere o compensar les desigualtats socials? Les dones han de demostrar sempre més?
El capítol d'estrena d'aquesta setmana d'I tu què faries?', que porta per nom 'Igualtat', culmina amb una pregunta contundent: Si fos a les teves mans, obligaries que la següent presidenta fos una dona? Hi contestaran les convidades Anna Estany, professora de Filosofia a la UAB, Maria Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere, Mar Gaya, psicòloga i experta en igualtat de gènere, i Norbert Bilbeny, catedràtic d'Ètica a la UB.
