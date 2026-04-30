'Docu2' estrena 'Perspectives, una manera de viure' el pròxim diumenge
- El documental s'endinsa a 'La llar', on 16 persones amb discapacitat intel·lectual construeixen el seu dia a dia
- Diumenge, 3 de maig, a les 20:40 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Docu2', presentat per Alicia Gómez, ofereix documentals amb una visió profunda i única sobre els temes més diversos al voltant de la cultura, la història i la nostra societat.
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el documental 'Perspectives, una manera de viure' el pròxim diumenge 3 de maig al vespre. Es tracta d'un film coproduït per RTVE Catalunya, La Xarxa i RTV Cardedeu sobre 'La llar', una antiga casa senyorial convertida en la residència de 16 persones amb discapacitat intel·lectual.
El documental 'Perspectives', dirigit per Aleix Cánovas, Maria López i Núria Lázaro, convida a entrar a l'antiga casa de Lluïsa Oller i Barbany, cedida i convertida en una residència on 16 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever construeixen el seu dia a dia. En aquest espai ple de calma i vida, tenen lloc històries reals que parlen de feina, emancipació, amistats, amors i identitat; de drets culturals i de la necessitat, i el desig de participar plenament en la societat.
A través de testimonis honestos i d’una mirada propera, el documental 'Perspectives, una manera de viure' trenca tòpics i mostra els reptes i les fortaleses que sovint queden invisibles. En aquest sentit, aquesta producció és una invitació a mirar amb ulls nous i a qüestionar les polítiques d'inclusió social. Un relat humà, emotiu i transformador que recorda que la inclusió no és només un concepte: és una manera d’habitar el món.
'Perspectives, una manera de viure', el documental que retrata les històries vitals dels habitants de 'La llar', una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, és una producció d'RTVE Catalunya amb La Xarxa i RTV Cardedeu. El film es podrà veure per primera vegada a La 2Cat el pròxim diumenge 3 de maig a les 20:40 h, al programa presentat per Alicia Gómez, 'Docu2'.