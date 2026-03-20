'De Badalona a Brooklyn' s'estrena aquest diumenge a 'Docu2'

'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el pròxim diumenge 'De Badalona a Brooklyn', un documental que s'endinsa en la trajectòria esportiva i professional del badaloní Jordi Fernández, el primer jugador de bàsquet català i espanyol en entrenar un equip de l'NBA, els Brooklyn Nets de Nova York. Es tracta d'un llargmetratge coproduït per RTVE, Badalona Comunicació i La Xarxa.
'De Badalona a Brooklyn' apropa la figura del català Jordi Fernández, un exemple de resiliència en l'esport de competició. Els seus inicis al basquetbol van tenir lloc a finals de la dècada dels 80 a la seva ciutat natal, Badalona, on va començar jugant en categories inferiors de l'icònic club Joventut. Uns anys més tard, i després de passar per diferents lligues nacionals, Fernández va fer el salt a Europa per entrenar equips de Noruega i Països Baixos. L'any 2009, finalment, entra a l'NBA amb el seu primer contracte com a assistent d'un entrenador, en aquest cas de Mike Brown, al Cleveland Cavaliers,.
El 14 de desembre de 2022 Jordi Fernández va fer història. Després de l'expulsió del primer entrenador dels Sacramento Kings enmig d'un partit, el de Badalona es va convertir automàticament en el primer tècnic català i espanyol en dirigir un partit de l'NBA. Uns mesos després, a l'abril del 2024, Fernández tornarà a fer rècord en esdevenir l'entrenador oficial dels Brooklyn Nets.
De la mateixa manera que aquest documental representa el protagonista com un exemple de sacrifici i esforç, també recull el testimoni de figures icòniques del bàsquet com l'exjugador Jordi Villacampa, l'actual jugador del Club Joventut Badalona, Ricky Rubio; la jugadora de la lliga femenina del conjunt verd i negre, Anna Cruz, i altres referents esportius com Pep Guardiola, Sergio Scariolo, Mike Brown i Juancho Hernangómez.
En aquesta línia, el documental també posa de manifest la importància del bàsquet a Badalona, amb més d'una trentena de clubs. Entre ells, el popular Club Joventut Badalona. A més, també recull testimonis d'aquells que han crescut jugant a pistes de carrer.
'De Badalona a Brooklyn', el documental sobre la història de Jordi Fernández,està dirigit per tres professionals de Badalona Comunicació: els periodistes Xavi Ballesteros i Montse López, i el realitzador Raül López. La peça es podrà veure per primera vegada en català a La 2Cat el pròxim diumenge 22 de març a les 19:30 h, al programa de RTVE Catalunya presentat per Alicia Gómez, 'Docu2'.