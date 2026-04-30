Mapi León i Kika Nazareth visiten la Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- Les jugadores del Barça xerren amb la Sílvia Abril sobre què suposa ser futbolistes professionals, amb partida al futbolí inclosa
- Diumenge 3 de maig a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Mapi León i Kika Nazareth, que expliquen els seus inicis i sacrificis fins a convertir-se en referents del futbol femení, per acabar derivant en una improvisada partida al futbolí. Seran igual de bones al camp que a plató?
La Sílvia Abril rep una classe magistral de futbol amb la visita de Mapi León, que parla de com va ser descoberta a un supermercat i va compaginar feines, a més del futbol, fins a poder-s'hi dedicar ara plenament, tot i seguir lluitant amb la síndrome de la impostora. L'entrada de la també jugadora Kika Nazareth, que es farà passar per cantant per posar a prova els coneixements futbolístics de la Sílvia, servirà per descobrir què han sacrificat per poder ser on són, des d'anar al Mundial fins a viure les bromes d'iniciació a l'equip. Tot plegat derivarà en una intensíssima partida al futbolí, que demostrarà que aquestes jugadores són referents del futbol dins i fora del camp.