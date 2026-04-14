Paula Malia i 'La Ruina' sorprenen Sílvia Abril en 'I ara què?'
- Dimecres 15 d'abril a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?' Paula Malia visita Sílvia Abril amb històries delirants. Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, creadors de 'La Ruina', s'hi sumen amb trucs per espantar taràntules i anècdotes que acaben en un joc d'imitar d'animals.
Paula Malia explica la seva gran experiència que va suposar veure escenes de sexe protagonitzades per ella mateixa al costat de la seva mare. Recorda també amb alegria quan es va veure obligada a segrestar un autobús per recuperar el seu telèfon mòbil.
Un programa ple de trucs i utilitats on la Sílvia aprèn, gràcies a l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuentes, com combatre atacs de taràntules amb burilles de cigarretes i quina és la millor manera de doblegar la roba abans d'entrar a escena i evitar així que col·lapsi l'univers.
Tot un deliri d'anècdotes i històries personals que acaba amb una competició entre totes dues actrius: imitar sons d'animals i coses.