'Corredora' i Àlex Pérez, el pròxim dissabte a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya s'endinsa al nou drama de Laura García Alonso i acull l'actuació en directe d'Àlex Pérez
- Dissabte 30 de maig, a les 18:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista' convida la directora de cinema Laura García Alonso i l'actriu Alba Sáez per parlar de la nova pel·lícula d'estrena 'Corredora'. A la plana musical, el cantautor Àlex Pérez presenta el seu darrer disc 'Ara' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias farà un repàs a l'actualitat artística i cultural amb les col·laboradores habituals Desirée de Fez i Cristina Sala.
Aquesta setmana, 'Punts de Vista' posa el focus sobre la salut mental, l’autoexigència i la pèrdua d’identitat dins l’esport d’alta competició amb el film 'Corredora'. En aquest sentit, el programa cultural de RTVE Catalunya entrevista la directora de la pel·lícula Laura García Alonso i una de les actrius, Alba Sáez. La cinta es va presentar al Festival de Màlaga, on va guanyar el premi ASECAN a la millor òpera prima, i s’ha estrenat als cinemes aquest maig.
I del cinema, a la música. Al pròxim capítol de 'Punts de Vista', l'actuació en directe anirà a càrrec del cantautor Àlex Pérez, que presenta el seu nou disc 'Ara'. Aquest treball, que marca una etapa més introspectiva amb lletres sobre les emocions i el creixement personal, inclou onze cançons i col·laboracions destacades amb Ginestà, Miki Núñez i Eva Sola. Temes com 'Dies Millors' o 'Adéu' han consolidat Àlex Pérez com una de les veus emergents del pop català actual.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions de les col·laboradores habituals. Rita Roig porta els 'Imperdibles' del cap de setmana, l'experta en cinema Desirée de Fez abordarà les darreres estrenes i l'experta en art Cristina Sala analitzarà alguns quadres que fan servir la pintura com a denúncia social.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.