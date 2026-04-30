Raquel Riba Rossy i Carlo Padial, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep la creadora de 'Lola Vendetta' i el director de la comèdia 'Pizza Movies'
- Dissabte 2 de maig, a les 18:55 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
Aquest dissabte, 'Punts de vista' convida la creadora del còmic 'Lola Vendetta', Raquel Riba Rossy, que presenta 'Katanazo al Amor Romántico Vol. 2', la segona part d'aquesta sèrie. A més, el director de cinema Carlo Padial parla de la seva darrera comèdia 'Pizza Movies', que arriba als cinemes el pròxim 15 de maig. El programa acaba amb l'actuació del monologuista Wizz.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias comença amb Raquel Riba Rossy, la creadora dels còmics 'Lola Vendetta', sobre una heroïna que lluita contra el problema universal i històric del maltractament i les relacions tòxiques. L'autora arriba a 'Punts de Vista' per presentar la darrera entrega de la sèrie 'Katanazo al Amor Romántico'. En aquesta ocasió, el segon volum se centra en la readaptació a la societat de la Lola Vendetta, una heroïna amb catana que tot just fa tretze anys que va néixer. Després de 6 còmics, aquest personatge ha passat de ser un fenomen a les xarxes a tot un èxit editorial.
Després del còmic, 'Punts de Vista' va al cinema de la mà del director Carlo Padial, que presenta la comèdia 'Pizza Movies', que arriba a la pantalla gran el pròxim 15 de maig. El film aborda les dificultats que té una parella, en Berto Romero i la Judit Martín, per tirar endavant una pizzeria que ret homenatge a pel·lícules o estrelles de Hollywood. Com a coguionista de 'Pizza Movies', també intervé l'especialista de la casa en cinema Desirée de Fez, que aquest any destaca també com escriptora publicant la novel·la de ficció 'No la dejes sola'.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. Rita Roig porta els 'Imperdibles'; en aquesta ocasió, la Fira Internacional del disc, la Fira Modernista de Terrassa i les Festes de maig de Badalona. A més, en motiu del dia internacional de Harry Potter el pròxim 2 de maig, l'experta en art Cristina Sala presenta una secció plena de màgia amb quadres com 'El Jardí de les Delícies' d'El Bosco' o 'L'Alquimista' de David Teniers. Aquesta nova entrega acaba amb l'actuació del monologuista Wizz.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al migdia a La 2Cat.