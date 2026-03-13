Txema Salvans i Albert Solé, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep el fotògraf documental Txema Salvans i el director del 'Brain Film Fest', Albert Solé
- Dissabte 14 de març, a les 17:50 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias convida el fotògraf documental Txema Salvans, que acaba de publicar el fotollibre 'Sunday Morning'. Aquest projecte mostra un sol espai amb diferents persones durant els darrers 10 anys. Es tracta de l'aparcament del supermercat Carrefour d'El Prat de Llobregat, als afores de Barcelona, que Salvans ha fotografiat des del sostre de la seva furgoneta. Amb paciència i constància, aquest fotògraf amb mirada sociològica converteix allò banal en una simfonia visual que reflecteix els marges de l’oci contemporani, la vida a la perifèria urbana i la poètica amagada del quotidià.
Seguidament, el programa acull el periodista i director de documentals Albert Solé, que porta la 9a edició del 'Brain Film Fest' al CCCB. El festival, que va néixer amb l'objectiu de sensibilitzar sobre les malaties mentals, connecta cinema, arquitectura i salut cerebral a través de debats i 46 pel·lícules entre les quals hi ha 'Valor sentimental' i 'Los domingos'. El convidat, fill de Jordi Solé Tura, un dels pares de la Constitució i que va patir l'Alzhèimer, posarà de manifest la importància de la divulgació científica en el marc de la cultura. Entre la seva obra hi ha el documental 'Bucarest, memòria perduda', que reflecteix la pèrdua d'identitat que provoca aquesta malaltia.
No podien faltar a 'Punts de Vista' els col·laboradors habituals. Rita Roig porta la secció 'Imprescindibles', dedicada al festival de cinema i moda 'Moritz Feed Dog', el festival de literatura de Girona i Olot 'MOT Festival' i el Festival de Foto d'Igualada. Després, la secció 'Art a la vista' amb Cristina Sala, que parlarà de Frida Kahlo, Louise Bourgeois i Yayoi Kusama, tres dones artistes que van transformar el seu patiment en obres que ara s’exposen als museus. Per acabar, la secció 'Pa i Trago' de Maria Nicolau que parlarà dels àpats de Quaresma.
