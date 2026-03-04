Joel Joan i Magalí Sare, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya convida l'actor Joel Joan i celebra el 8M amb Magalí Sare, que presenta el disc 'Descansada'
- Dissabte 7 de març, a les 14:25 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
El pròxim dissabte arriben a 'Punts de vista' l'actor Joel Joan, que protagonitza l'obra de teatre 'Vània' al Romea de Barcelona, i la cantant Magalí Sare, que presenta el disc feminista 'Descansada', sobre com el matrimoni travessa la vida de les dones. En el marc del 8M, l'agenda d'actualitat cultural arriba de la mà de la col·laboradora Rita Roig, mentre que Paula Hergar porta una secció dedicada a les 'dones fora de sèrie' de les sèries de televisió i el periodista i cantant Victor Clarés recupera algunes dones músiques amb discurs propi.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias convida el reconegut actor Joel Joan, que presentarà l'obra 'Vània', una versió modernitzada de 'L'oncle Vània' de Txèkhov estrenada al West End de Londres el 2024. L’autor anglès Simon Stephens obliga a l’actor Joel Joan a interpretar 8 personatges. L’enveja, la frustració, la ràbia, l’amor impossible són alguns dels ingredients d'una obra que l’espectador no pot deixar d’estimar. 'Vània' es pot veure al Teatre Romea fins el pròxim 22 de març.
A continuació, el programa rep una convidada especial en el marc del 8M. Magalí Sare, cantant i instrumentista, conversarà amb Tània Sarrias sobre el seu darrer treball 'Descansada', amb cançons de núvies i matrimonis de tot el món. Es tracta d'un disc feminista conceptual i antropològic sobre com el matrimoni travessa la vida de les dones, estiguin casades o no. Aquest disc va obligar l’artista de Sabadell a voltar per tot el món buscant cançons sobre els cants de núvies i el matrimoni. De les 15 cançons de 'Descansada' destaca el tema 'Secret Marriage', una col·laboració molt especial amb el grup d’a capella britànic 'The King Singers'.
No podien faltar a 'Punts de Vista' els col·laboradors habituals. Rita Roig porta la secció 'Imprescindibles', on recomana la 45a edició del Festival de Jazz de Terrassa, les 'Músiques Disperses' de Lleida, i l''Iridía Fest', que defensa l’art com una eina pels drets humans. A continuació, Paula Hergar presenta una secció especial pel 8M sobre dones de sèries de televisió 'fora de sèrie'. I per acabar, les propostes musicals de Víctor Clares, que en aquest cas seran dones músiques amb discurs propi com el nou disc de Maria Arnal.
