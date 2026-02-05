Eva Armisén i Mariona Esplugues, a 'Punts de vista'
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, s'endinsa aquesta setmana en la pintura directa i emotiva d'Eva Armisén, que presenta la seva darrera exposició artística 'La vida pintada'. En l'àmbit del teatre, el programa rep l'actriu Mariona Esplugues, que parlarà de 'Boja', una comèdia i monòleg que s'estrenarà la pròxima setmana al teatre La Villarroel de Barcelona. L'agenda d'actualitat arriba a 'Punts de vista' de la mà de la col·laboradora Rita Roig, mentre que Paula Hergar parlarà de sèries i Desirée De Fez farà un repàs a les darreres estrenes de cinema.
Aquest dissabte Tània Sarrias rep l'artista Eva Armisén, una pintora que vol representar moments, emocions i situacions que formen part de la vida de tothom. Així ho demostra a la seva darrera exposició, titulada 'La vida pintada', que proposa un recorregut per diferents temes que travessen la vida quotidiana: els llocs que habitem, la necessitat d’aturar-nos i mirar cap endins, o la relació amb la natura i amb el mar. A 'La vida pintada', que es pot visitar al Reial Cercle Artístic fins al 19 d’abril, Barcelona és la gran protagonista perquè, per a Armisén, no és només el lloc on viu i treballa, sinó també un espai que recorre, recorda i que es transforma amb el pas del temps.
L'actriu Mariona Esplugues aterra a 'Punts de vista' per presentar 'Boja', l'obra de teatre que protagonitza a La Villarroel de Barcelona a partir del pròxim 10 de febrer. Aquesta comèdia i monòleg representa una performance en primera persona sobre l'experiència de l'actriu en passar per multitud de consultes psiquiàtriques durant la infancia. Cant en directe, rap i projeccions per parlar de trastorns mentals, sense tabús ni drames, sense filtres i, sobretot, amb molt d’humor.
L'actualitat no podia faltar a 'Punts de Vista', que aquesta setmana arriba de la mà de la col·laboradora Rita Roig. A més, el programa abordarà les darreres sèries que estrenen les plataformes de televisió amb la Paula Hergar. Amb motiu de la celebració dels Premis Gaudí el pròxim diumenge, aquesta entrega repassarà les candidatures que hi concorren amb l'especialista en cinema Desirée De Fez.
