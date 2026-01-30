María Pujalte i Kim, a 'Punts de vista'
- Una nova versió de l'obra teatral 'Les bàrbares' i un Premi Nacional del Còmic, aquesta setmana al programa cultural de RTVE Catalunya.
- Dissabte 31 de gener, a les 14:40 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rebrà aquesta setmana l'actriu gallega María Pujalte, que protagonitza 'Les bàrbares', una nova estrena al Teatre Borràs de Barcelona. En àmbit del còmic, el dibuixant d'historietes Joaquim Aubert, conegut artísticament com a Kim, presenta la seva darrera obra 'El diario de la señorita Litgi'. A més, l'actualitat musical arriba a 'Punts de vista' de la mà del col·laborador Víctor Clarés, mentre que Carme Canet i Maria López parlaran de cinema a la secció 'Punts de trobada'.
Aquest dissabte Tània Sarrias entrevista l'actriu de cinema i teatre María Pujalte amb motiu del seu darrer treball 'Les bàrbares'. Aquesta nova aposta teatral, que Pujalte coprotagonitza amb Cristina Plazas i Francesca Piñón, es pot veure al Teatre Borràs de Barcelona des del 14 de gener de 2026. Una obra que planteja diferents formes de veure la vida a partir de la reunió de tres velles amigues a un hotel per desig d'una companya que ha mort.
El veterà dibuixant de còmic Kim aterra a 'Punts de vista' per parlar de 'El Diari de la senyoreta Litgi', la seva darrera publicació que explica la història d’un amor prohibit i el resultat d’una recerca apassionant. Aquesta novel·la gràfica està basada en fets reals, tan vívids com un diari personal que va comprar el Premi Nacional del Còmic al Mercat dels Encants l’any 2007.
L'actualitat musical no podia faltar a 'Punts de Vista', que aquesta setmana arriba de la mà del col·laborador Víctor Clarés. A més, el programa portarà un debat amb Carme Canet i Maria López sobre el pas dels artistes musicals a la pantalla gran, amb la darrera estrena als cinemes de l'èxit internacional 'Hamnet' com a exemple.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya dirigit per Paola Callieri, que s'emet cada dissabte a La 2Cat i que presenta Tània Sarrias.