Gran Tonino' fa un repàs a la biografia musical de Vicky Peña
- L'actriu, Premi Nacional de Teatre, visita el club de jazz, acompanyada de Nina i Laura Andrés
- Dimarts, 17 de març, a les 23:10h a La 2Cat
El club de jazz 'Gran Tonino' rep l'actiu Vicky Peña, una visita de luxe. Premi Nacional de Teatre, Peña és una de les veus més versàtils de la cultura. Aquest dimarts, amb la Nina i la Laura Andrés, el programa fa un recorregut vital per descobrir la banda sonora de la seva vida.
El viatge comença a la seva infantesa, marcada per dues figures gegants, Montserrat Carulla i Felip Peña, en una casa on sonaven Frank Sinatra i Guillermina Motta. Després, arriba la seva adolescència, quan es comprava discos de Barry Ryan i anava a veure en directe llegendes com Lou Reed i David Bowie. Però també hi ha espai per a les anècdotes més sorprenents: des dels seus inicis estudiant infermeria fins a la seva faceta de dobladora en pel·lícules tan mítiques com E.T. d'Steven Spielberg. Una vetllada única que culmina amb un himne: 'Gracias a la vida'.