L'arquitecta Anna Solé i la pianista Clara Peya, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya convida la presentadora de 'Fonamentals' i acull l'actuació en directe de Clara Peya
- Dissabte 13 de juny, a les 18:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista' convida l'arquitecta i divulgadora Anna Solé per parlar de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A la plana musical, la pianista, compositora i intèrpret Clara Peya presenta el seu darrer treball 'Nuca' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias farà un repàs a l'actualitat cultural amb les col·laboradores habituals Cristina Sala i Rita Roig.
Aquesta setmana, 'Punts de Vista' aborda Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura 2026 amb l'arquitecta Anna Solé. En aquest sentit, el programa dona a conèixer els pròxims esdeveniments a la ciutat i, de la mà de la també presentadora de 'Fonamentals', la sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat, repassa el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que coincideix amb la recent visita del papa a la Sagrada Família.
I de l'arquitectura, a la música. Al pròxim capítol de 'Punts de Vista', l'actuació en directe anirà a càrrec de la pianista, compositora i intèrpret Clara Peya, que presenta el seu darrer treball 'Nuca'. En un context social marcat per la incertesa, la por i el desànim, aquest nou álbum proposa noves fórmules per relacionar-se amb desconeguts, entre diferents.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. L'experta en art Cristina Sala analitza de prop els quadres de David Hockney. El pintor britànic, un dels majors exponents del Pop Art, presenta una nova col·lecció als 88 anys.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.