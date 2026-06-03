El pintor Perico Pastor i la cantant Tori Sparks, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya convida el pintor Perico Pastor i acull l'actuació en directe de la cantautora Tori Sparks
- Dissabte 6 de juny, a les 19 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista' rep l'artista Perico Pastor, que explica el projecte 'El Mar de l'Art' a les parets de l'Hospital del Mar de Barcelona. A la plana musical, la cantautora americana Tori Sparks presenta 'Cabinet of Curiosities' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias farà un repàs a l'actualitat cultural amb les col·laboradores habituals Paula Hergar, Rita Roig i Victor Clarés.
Aquesta setmana, 'Punts de Vista' aborda el projecte 'El Mar de l'Art' de l'Hospital del Mar de Barcelona de la mà del seu coordinador, l'artista Perico Pastor. En aquest sentit, el programa cultural de RTVE Catalunya entrevista el pintor per donar a conèixer una iniciativa que vol oferir un moment de calma als pacients i els seus acompanyants. Així, aquest projecte recull l'obra de 10 artistes on el mar és el principal protagonista.
I de l'art, a la música. Al pròxim capítol de 'Punts de Vista', l'actuació en directe anirà a càrrec de la cantautora americana Tori Sparks, que presenta el seu darrer projecte 'Cabinet of Curiosities'. Aquest treball és el vuitè àlbum de la cantant i la primera gravació d'estudi en gairebé deu anys. Es divideix en 21 cançons, repartides en 5 volums, dels quals de moment només n'ha publicat els dos primers.
Blues, folk o Black country són alguns gèneres pels que passa Sparks en aquest nou àlbum que, a més, recull col·laboracions amb artistes com Nuri Thunder de la banda BigBlack Rhino, el violinista Fats Kaplin i cantants del prestigiós cor de gòspel Tennessee Mass Choir de Memfis.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. L'experta en sèries Paula Hergar abordarà les estrenes del juny, entre les quals hi ha 'El cabo del miedo' a Apple TV, 'Oasis' a Netflix, la tercera temporada de 'La casa del dragón' a HBO Max o la darrera de 'The Bear' a Disney +. Després, Rita Roig porta 'Els Imperdibles' del cap de setmana i Víctor Clarés aborda l'actualitat musical.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.