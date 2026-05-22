'Perfectes desconeguts' i el festival de música negra 'St. Q. Black', a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep els actors Biel Duran i Vanessa Segura i presenta l'actuació en directe de Tina Masawi
- Dissabte 23 de maig, a les 19 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' convida els actors Biel Duran i Vanessa Segura, protagonistes de l'obra de teatre 'Perfectes desconeguts', dirigida per David Selvas. A la plana musical, la cantant Tina Masawi porta el seu particular mestissatge cultural de jazz, soul, pop i 'afrobeat' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias emet un resum especial dels Premis Continuarà de RTVE Catalunya.
Aquesta setmana, 'Punts de Vista' aborda el festival de música negra St. Q Black, que enguany celebra la seva dotzena edició. Del pròxim 10 al 14 de juny, Sant Cugat connectarà l'Àfrica i el Carib amb Catalunya a través de música nascuda del mestissatge cultural. En aquest sentit, el jazz, el son cubà, la salsa, el reggae, la samba o el soul seran alguns dels ritmes que es podran escoltar. La cantant de Zimbabwe Tina Masawi, cap de cartell, farà una actuació en directe.
I de la música, al teatre. Al pròxim capítol del programa cultural de La 2Cat, Tània Sarrias entrevista els actors Biel Duran i Vanessa Segura sobre l'obra 'Perfectes desconeguts', al Teatre Poliorama fins el pròxim 7 de juny. La trama se centra en quatre parelles que es reuneixen per sopar i es veuen immersos en un joc aparentment innocent que fa que aquest grup d’amics de tota la vida s’acabin convertint en 'Perfectes desconeguts', una obra dirigida per David Selvas.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. L'experta en cinema i sèries Paula Hergar aborda les darreres estrenes, entre les quals hi ha 'La casa de los espíritus', 'Yo siempre a veces', i 'Ravalejar'. Per acabar, el programa emet un resum especial dels Premis Continuarà, que RTVE Catalunya ha entregat aquesta setmana.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.