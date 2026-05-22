Les recomanacions de La 2Cat pel cap de setmana
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida la síndica de greuges i els actors Cristian Valencia i Júlia Molins a 'Punts de vista'
- Diumenge, 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- Dissabte 23 i diumenge 24 de maig a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació per a tots els públics i gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' rep Esther Giménez-Salinas, síndica de greuges, i 'Punts de vista' compta amb els actors Cristian Valencia i Júlia Molins i la música en directe de Tina Masawi. Diumenge, 'Noms propis' convida el fundador de La Fageda Cristóbal Colón, 'Fonamentals' analitza l'arquitectura del Pavelló Mies van der Rohe, 'El escarabajo verde' estrena 'Quan el mar avança' i 'Docu2' emet 'La història desconeguda'. A més, la nit del diumenge les sorpreses de l''I ara què?' amb Sílvia Abril.
Dissabte: actualitat política i la millor cultura
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista Esther Giménez-Salinas, síndica de greuges. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en la negociació pressupostària.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista' convida els actors Cristian Valencia i Júlia Molins, protagonistes de l'obra de teatre 'Perfectes desconeguts', dirigida per David Selvas. A la plana musical, la cantant Tina Masawi porta el seu particular mestissatge cultural de jazz, soul, pop i 'afrobeat' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias emet un resum especial dels Premis Continuarà de la Cultura de RTVE Catalunya.
19:00 h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, medi ambient, arquitectura i 100 anys de rugbi
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Cristóbal Colón, fundador de La Fageda. Psicòleg de formació, sastre d’origen i pensador inconformista, Colón va crear La Fageda no per fer iogurts, sinó per donar sentit, dignitat i feina a persones que la societat havia deixat al marge.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Quan el mar avança'. Un reportatge sobre solucions mediambientalment sostenibles per recuperar les platges mediterrànies perdudes pels temporals i el canvi climàtic.
18:00 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Mies van der Rohe'. L'arquitecta Anna Solé proposa un recorregut del Pavelló des d'una perspectiva sensorial, històrica i crítica, a un escenari on el temps s'atura i l'espai es viu amb el cos i els sentits.
19:30 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'La història desconeguda', una producció que repassa els cent anys de rugbi a Catalunya, des que Baldiri Aleu va fundar la Santboiana el 1921 fins a l’actualitat.
20:30 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep Miki Núñez per parlar de música i de les seves experiències a Eurovisió, però també de les manies més surrealistes. La conversa acaba convertint-se en un concert improvisat al sofà amb l'arribada d'Adrià Salas i el seu grup La Pegatina.
22:30 h a La 2Cat