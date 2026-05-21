'Quan el mar avança', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde', estrena el capítol 'Quan el mar avança'. Un reportatge sobre solucions mediambientalment sostenibles per recuperar les platges mediterrànies perdudes pels temporals i el canvi climàtic.
Les platges del Mediterrani, símbol de la nostra memòria col·lectiva i motor econòmic de cents de municipis, estan desapareixent lentament. L'erosió costanera, agreujada pel canvi climàtic, l'augment del nivell del mar i dècades d'urbanització descontrolada, obliga a repensar la relació entre l'ésser humà i el litoral.
En aquest episodi de 'El Escarabajo Verde', l'equip viatja fins a Calafell, Vila-seca i Cala Millor, tres municipis que aposten per projectes pioners que busquen una solució molt diferent a la tradicional: deixar de lluitar contra el mar i aprendre a conviure amb ell i renaturalitzar-lo.
A través de científics, tècnics, veïns, hotelers i responsables municipals descobrim com la recuperació de dunes, la protecció de la posidònia i l'eliminació d'infraestructures rígides poden retornar vida i equilibri a unes costes cada vegada més vulnerables.