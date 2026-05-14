'El pa nostre de cada dia', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde', estrena el capítol 'El pa nostre de cada dia'. Un reportatge que posa el focus en el que mengem, cada vegada amb menys temps d'elaboració, i les conseqüències que això comporta.
Mai havíem tingut un pa tan barat ni tan abundant. I, tanmateix, cada vegada sorgeixen més preguntes sobre el que realment mengem: quins efectes té el blat actual sobre la nostra salut i fins a quin punt la rapidesa en l'elaboració del pa ha transformat un aliment quotidià?
En aquest episodi, 'El Escarabajo Verde' posa el focus en una indústria capaç de garantir un subministrament constant i assequible, tot i que reduint un factor històricament clau: el temps d'elaboració. Quines conseqüències té aquest canvi tant en la salut com en el medi ambient? Per buscar respostes, l'equip del programa ha viatjat tant a Còrdova com a Barcelona.