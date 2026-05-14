'Fonamentals' s'endinsa a les esglésies racionalistes el pròxim diumenge
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat introdueix la influència del moviment artístic a la ciutat durant el franquisme
- Diumenge 17 de maig, a les 19:40 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Racionalisme i esglésies' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé recorrerà quatre esglésies 'brutalistes' de la ciutat per descobrir la història, els usos i les singularitats arquitectòniques de cada temple.
El pròxim capítol de 'Fonamentals' explica el canvi estètic i de paradigma de l'església catòlica als anys seixanta i setanta a partir de quatre edificis de Barcelona. Són l'església Santa Maria de Sales de Viladecans, la de Sant Sebastià, al barri de Verdum, la de Sant Pius X, al barri de Congrés, i el Centre Abraham, a la Vila Olímpica.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça a aquests espais per contextualitzar la influència del racionalisme i el moviment modern en l'arquitectura de les esglésies a mitjan del segle XX. En aquest sentit, es prioritzaven materials com el formigó vist i la funcionalitat dels edificis per apropar les celebracions religioses al poble.
Acompanyen la presentadora Anna Solé diferents experts en la matèria. L'arquitecte Paolo Sustersic, el professor d’Història Contemporània de la UB Jordi Figuerola, que explicarà l'impacte del Concili del Vaticà II en l’Església catòlica, i l'arquitecta Alba Arboix, que introduirà les tècniques arquitectòniques que es feien servir per millorar el grau de visibilitat i acústica dels temples.
En paral·lel, la sociòloga Laura Moreno reflexionarà sobre l’ús social de les esglésies modernes durant el franquisme i la nova espiritualitat contemporània. Finalment, l'arquitecte del Centre Abraham, Josep Benedito, recorda com es va construir un centre interconfessional pels atletes dels Jocs Olímpics de 1992, pensat per acollir fins a cinc religions diferents.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.