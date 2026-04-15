'Espais corporatius', el pròxim diumenge a 'Fonamentals'
- El programa de La 2Cat sobre arquitectura recorre tres oficines per mostrar l'evolució dels espais de treball a Barcelona
- Diumenge 19 d'abril, a les 20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'Espais corporatius' el pròxim diumenge a les 20 h. L'arquitecta Anna Solé recorrerà els Edificis Trade, el Media-TIC i el Galenicum 1822 per mostrar com han evolucionat els espais de treball a la ciutat i plantejar com seran les oficines del futur.
El programa de RTVE Catalunya sobre arquitectura es desplaça a tres edificis corporatius de Barcelona per mostrar com s'organitzen les oficines a la ciutat i reivindicar que un bon entorn laboral és aquell que situa les necessitats de les persones al centre del disseny.
En aquest sentit, el viatge 'Espais corporatius' comença als Edificis Trade, un dels projectes més reconeguts de José Antonio Coderch, construïts el 1971. L’arquitecte Josep Benedito, col·laborador directe de Coderch, i l’arquitecta Elisenda Bonet en detallen la concepció com a planta lliure i remarquen el paper que van tenir en anticipar noves formes d’organitzar el treball. Per la seva banda, Elena Bravo, directora de 'Steelcase' a Barcelona, contextualitza aquesta evolució en un marc més ampli: del model fabril a l’auge dels cubicles, fins a la cultura actual dels espais oberts, col·laboratius i orientats al benestar.
El segon cas ens porta al Media-TIC, al cor del districte 22@. L’arquitecte Enric Ruiz-Geli n’explica la pell d’EFTE, un material lleuger i translúcid que permet controlar la llum i la temperatura i converteix l’edifici en un laboratori d’eficiència energètica. Concebut com un node d’innovació, el Media-TIC exemplifica com l’arquitectura pot estimular la creativitat i les sinergies entre empreses i institucions tecnològiques.
El recorregut conclou al Galenicum 1822, projectat per H Arquitectes, on Josep Ricart exposa la transformació d’una nau industrial en un espai de treball profundament humà. El pati central i els cinc claustres circulars afavoreixen el confort acústic i el sentiment de comunitat, mentre que la ventilació natural monitorada impulsa un model d’oficina saludable i sostenible.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de RTVE Catalunya que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.