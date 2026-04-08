La 2Cat reforça els diumenges amb dues noves estrenes de cultura i proximitat
- 'Fonamentals' i 'Cinema de mercat' amplien l’oferta de continguts de proximitat
- A partir del 12 d'abril a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat amplia aquest abril la seva oferta cultural amb noves estrenes que impulsen els diumenges. La cadena incorpora nous formats vinculats al territori, patrimoni i la creació contemporània, i reforça l’oferta documental amb noves propostes a 'Docu2'.
A partir del 12 d’abril, arriben 'Fonamentals' i 'Cinema de mercat', dos programes que aborden la cultura des de la proximitat: des de l’arquitectura i la ciutat fins a les converses amb creadors en espais quotidians. Amb aquestes incorporacions, els diumenges guanyen pes dins l’oferta cultural de La 2 Cat.
Arquitectura i ciutat a 'Fonamentals'
Coincidint amb Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura 2026 i l’Any Gaudí, 'Fonamentals' és una sèrie de 12 capítols de producció pròpia que recorre Barcelona a través dels edificis que en defineixen l’ADN. Conduït per l’arquitecta Anna Solé, el programa acompanya l’espectador en el descobriment dels espais amb una mirada curiosa i accessible, fent de pont entre l’arquitectura i el públic.
La sèrie proposa un recorregut pels edificis no només com a peces arquitectòniques, sinó com a escenaris de vida, posant el focus en les persones, els usos i les històries que donen sentit als espais, més enllà de la mirada turística.
Cada diumenge a les 19:30h, 'Fonamentals' recorrerà espais com la Fundació Joan Miró, La Model, el Pavelló Mies van der Rohe i el Palau de la Música, juntament amb equipaments d'ús més quotidià, com els mercats i les biblioteques. A més, al voltant del 10 de juny, aniversari de la mort de Gaudí, s'emetrà el programa dedicat a La Pedrera.
'Cinema de mercat': cinema, teatre i mercats amb Pep Prieto
A les 13:35h,'Cinema de mercat', presentat pel periodista especialitzat en cinema Pep Prieto, és un format d’entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través de la conversa en un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals.
El programa proposa trobades naturals i disteses amb professionals del sector audiovisual i escènic català en el seu mercat habitual. Al llarg de cada episodi, el presentador i el convidat recorren el mercat, interactuen amb els paradistes, fan la compra de productes de proximitat i comparteixen moments espontanis amb la gent que hi treballa i hi compra.
Més enllà de l’entrevista, el format construeix un relat que connecta cultura i territori a partir de l’experiència compartida i del contacte directe amb el dia a dia.
Hi participaran, entre d’altres, actors i actrius com Sergi López, Montse Guallar, Adrià Collado, Maria Molins, Pere Arquillué i Anna Moliner.
'Docu2' estrena nous documentals
'Docu2' ofereix els diumenges a les 20:00h documentals amb una visió profunda i única sobre els temes més diversos al voltant de la cultura, la història i la realitat social. El programa, presentat per Alicia Gómez, estrena les próximes setmanes nous documentals sobre grans històries que necessiten ser explicades:
- 'Déu ho veu', protagonitzat per l'arquitecte Oscar Tusquets, és un film que combina escenes íntimes, converses i viatges al llarg de cinc anys de la seva vida creativa i personal.
- 'Pere Casacuberta, esprint trencat' és un llargmetratge que s'endinsa en la història de Pere Casacuberta, l'últim atleta blanc campió del món de cros.
- 'Perspectives. Una manera de viure' és un documental que convida a entrar a 'La Llar', l'antiga casa de Lluïsa Oller i Barbany, cedida i convertida en una residència on 16 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever construeixen el seu dia a dia. A través de cinc testimonis i d'una visió propera, el documental trenca tòpics i mostra els reptes i les fortaleses que sovint queden invisibles. Un relat humà, emotiu i transformador.