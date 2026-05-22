El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, a 'Noms propis'
- "Quan arribo a l'hospital i veig aquelles persones en unes situacions horribles, penso que una bona forma de donar-li sentit a la meva vida, per tant hi ha una part egoista, és ajudar als altres"
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Cristóbal Colón, fundador de La Fageda. Psicòleg de formació, sastre d’origen i pensador inconformista, Colón va crear La Fageda no per fer iogurts, sinó per donar sentit, dignitat i feina a persones que la societat havia deixat al marge.
Les crisis personals poden capgirar-nos la vida. I, a vegades, per sempre. És el que li va passar a Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, el projecte social que dona feina a persones amb trastorns mentals i discapacitat intel·lectual. Tot va començar amb la mort sobtada del seu pare, que el va portar a treballar de sastre amb el seu oncle.
Amb el temps, la seva militància comunista el va apropar a treballar món dels manicomis, i d’aquí va néixer la seva vocació per la psicologia i per la lluita per una vida digna per als malalts mentals: "Quan arribo a l'hospital i veig aquelles persones en unes situacions horribles penso que una bona forma de donar-li sentit a la meva vida, per tant hi ha una part egoista, és ajudar als altres". Als manicomis va introduir la laborteràpia i es va adonar que treballar va bé: "La feina pot ser una eina rehabilitadora per a les persones".
D'aquella nova vida va néixer La Fageda, a la dècada dels vuitanta: un somni col·lectiu que trigaria deu anys a produir el seu primer iogurt. Explica a 'Noms propis' que l'any 2025 van vendre 105 milions de iogurts. Remarca que "és un projecte amb ànima" i explica a Anna Cler una nova iniciativa l'Escola Noima per ajudar a alumnes fora del sistema. Actualment, ja està jubilat i es dedicar a estudiar tot el que pot.