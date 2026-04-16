La doctora Elena Barraquer, a 'Noms propis'
- Amb la seva Fundació vol "contribuir d'una manera important a què tanta gent recuperi la vista, la vida i la dignitat de viure, que és el que et treu la cataracta"
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana, a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la doctora Elena Barraquer, una de les oftalmòlogues més reconegudes del món i una figura clau en la lluita per preservar el dret universal a la visió. Presidenta de la fundació que porta el seu nom, ha convertit la seva vocació en una missió: retornar la vista a milers de persones sense recursos.
De mare equatoriana i pare català, prové d’una nissaga centenària de metges oftalmòlegs. Va créixer envoltada de pacients, perquè la clínica familiar també era casa seva. Des de petita mostrava vocació: "A mi m'ha agradat sempre fer medicina, quan anava a veure les operacions del meu pare li feia uns dibuixos del que veia", explica a 'Noms propis'.
La doctora Elena Barraquer és un referent internacional en oftalmologia i una de les grans defensores del dret a la visió arreu del món. Formada en centres d'excel·lència com Harvard i el Bascom Palmer Eye Institute, després d'11 anys als Estats Units, es va instal·lar a Torí, on va formar la seva família.
Combina una trajectòria mèdica brillant amb una vocació humanitària. És oftalmòloga, especialista en cirurgia de cataractes i cirurgia refractiva, com remarca: "La cataracta és causa número u de ceguera". També és presidenta de la Fundació Elena Barraquer, amb la que fa expedicions humanitàries a països en desenvolupament impulsant projectes solidaris que han canviat vides. Explica a l'Anna Cler que a l'Àfrica hi ha falta de recursos econòmics i tecnològics, però sobretot de recursos humans. Per exemple, a Moçambic tenen un oftalmòleg per cada milió d'habitants. Afegeix que li agradaria que la Fundació continués quan ella ja no hi sigui i "contribuir d'una manera important a què tanta gent recuperi la vista, la vida i la dignitat de viure, que és el que et treu la cataracta".