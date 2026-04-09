L'arqueòleg expert en digitalització, Genís Roca, a 'Noms propis'
- Va començar la seva trajectòria entre excavacions i estadístiques, però amb l’arribada dels primers ordinadors es va convertir en pioner del món tecnològic
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Genís Roca, arqueòleg de formació i un dels principals experts en transformació digital del nostre país. Tot i que va arribar al món tecnològic per casualitat, és un gestor d’equips nat i una veu imprescindible per entendre cap a on avança la nostra societat digital.
Genís Roca és un arqueòleg expert en digitalització. Llicenciat en Història i MBA per ESADE, va començar la seva trajectòria entre excavacions i estadístiques. Però amb l’arribada dels primers ordinadors personals a la universitat, gairebé per casualitat, es va convertir en pioner del món tecnològic. Necessitava feina i es va presentar a unes oposicions d'Informàtica de la UAB. Va acabar sent responsable de microinformàtica, membre clau del naixement de la UOC i cofundador de la consultora Roca Salvatella.
Durant més de trenta anys ha assessorat empreses i institucions en plena revolució tecnològica i és expert a gestionar equips que ho considera "la millor feina del món". Actualment, lidera projectes de fort impacte cultural i iniciatives per garantir que la intel·ligència artificial respongui també des del marc cultural català. Explica que estem en una època de trànsit entre la societat industrial i la societat digital: "Encara hi ha coses vigents de la societat industrial i hi ha coses que encara no funcionen en la digital, estem en trànsit". També remarca que ara hi ha una sensació d'incertesa.
Repassa la seva trajectòria amb Anna Cler i explica que ha tingut molta sort a la vida perquè ha treballat amb gent increïble: "La meva vida s'explica millor per la gent amb qui he fet coses, que no pas pels projectes que he tingut".