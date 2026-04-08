La 2Cat estrena 'Cinema de mercat', el programa de Pep Prieto
- Estrena, diumenge 12 de març, a les 13:30h a La 2Cat
'Cinema de Mercat' és un format d'entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través del diàleg entre el cinema i el teatre català i un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals. Presentat pel periodista Pep Prieto, el programa es pot veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Pep Prieto recorre els mercats més emblemàtics de Barcelona per conversar amb actors i actrius catalans en un format proper, fresc i ple de complicitat. Entre parades i passadissos, el periodista descobreix la vessant més personal i professional dels convidats, repassant trajectòries, anècdotes i nous projectes en un entorn quotidià que connecta cultura i ciutat.
Primer capítol: Sergi López
L'actor visita el mercat de Sants, un dels espais comercials més vius del barri i punt de trobada quotidià dels veïns, per parlar-nos de la seva llarga carrera i de com l'observació de la gent del carrer sovint alimenta el treball dels intèrprets
Aquest dissabte, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Sants, acompanyat de Sergi López, que entre parades i converses amb comerciants, recorda els seus inicis i la seva consolidació com un dels actors catalans amb més projecció internacional. Parla especialment dels seus nombrosos treballs a França, país on ha desenvolupat una part essencial de la seva trajectòria cinematogràfica, i reflexiona sobre les diferències entre la indústria francesa i l’espanyola. També comparteix l’experiència de rodar 'Sirat', un dels grans èxits cinematogràfics de l’any per a públic i crítica, i com cada projecte li ha permès reinventar-se com a actor.
El programa recull una conversa àmplia que combina gastronomia, cinema i reflexions personals. Fa un recorregut detallat per la carrera de l'actor Sergi López, així com la recepció d'algunes de les seves pel·lícules. L'actor també comparteix experiències i reflexions sobre l'ofici, el procés creatiu, el fet de treballar amb directors joves i veterans, i la importància del joc i la imaginació en la interpretació, tot explicant com ha evolucionat la seva mirada sobre el cinema amb els anys.
Finalment, s'hi inclouen anècdotes de rodatges concrets, com ara 'El laberinto del fauno' i 'Sirat', i es tracten qüestions lingüístiques i culturals, com el fet de treballar en català, castellà o altres idiomes.