La 2Cat, Pilar Sampietro, 'Escolta Poblet' i 'Aquella nit al Tiffany's', guardonats als Premis Ràdio Associació
RTVE Catalunya ha estat una de les protagonistes dels 26ns Premis Ràdio Associació que es van celebrar dijous a la nit a La Paloma. La 2Cat va rebre el guardó audiovisual '1924', per l'aposta del català de RTVE Catalunya, i Pilar Sampietro una Menció d'Honor, per una trajectòria de més de quatre dècades vinculada a RNE. El projecte 'Escolta Poblet' es va endur el premi a Millor Pòdcast i 'Aquella nit al Tiffany's' a Millor Programa de Ràdio Local.
El jurat va atorgar el guardó audiovisual '1924' a La 2Cat, el canal en català de RTVE, impulsat des del centre de producció de RTVE Catalunya. El premi reconeix un projecte que té com a objectiu reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual i connectar amb nous públics des d'una mirada contemporània. Oriol Nolis, director de La 2Cat, va pujar a l'escenari per recollir el guardó acompanyat d’una part del seu equip: "Gràcies al jurat per ajudar-nos a apuntalar aquest projecte, a que tingui futur i a consolidar-lo. Tots els estudis posen de manifest el retrocés en l'ús social del català i que hi hagi una altra televisió pública generalista és molt important. Hem vingut i som aquí per eixamplar el públic que veu televisió en català", va remarcar durant el seu agraïment.
En l'àmbit professional, la periodista Pilar Sampietro va rebre una Menció d'Honor per una trajectòria de més de quatre dècades vinculada a RNE i Ràdio 4, amb una aportació destacada en l'àmbit de la cultura i el medi ambient. La periodista va agrair al jurat "valorar el periodisme que jo represento: implicat en la vida per explicar el què passa" i va voler compartir el guardó amb totes les companyes periodistes que arrisquen la vida per informar a Palestina i a Llatinoamèrica. Per acabar, va demanar que en un futur proper: "Vull escoltar una ràdio que ens faci pensar, que ens activi, que ens tregui de la butaca de confort, que ens animi i que ens recordi d'on venim per no tornar a repetir el que sabem que no ha funcionat".
'Escolta Poblet' va se distingit amb el guardó a Millor Pòdcast, ex aequo amb 'Sense filtres' de RAC1, per la seva qualitat narrativa i immersiva, connectant patrimoni i contemporaneïtat a través del so. El pòdcast és un treball periodístic que combina la divulgació històrica amb la mirada actual. Presentat per Sílvia Tarragona i Pep Gorgori, 'Escolta Poblet' s’endinsa en la vida quotidiana del monestir per repassar la seva història, conversar amb els seus protagonistes i donar veu a testimonis de persones vinculades al monestir. Sílvia Tarragona es va mostrar molt sorpresa per premiar "un pòdcast que parla de la fe, de la capacitat de mirar cap endins, de pensar i d'escoltar el silenci". Va agrair a Ràdio 4 l'oportunitat de poder fer aquest pòdcast i va recordar que l'emissora enguany celebra els 50 anys: "Va néixer amb la fe d'explicar la vida a través del nostre idioma i continua amb la mateixa fe i continuarà". Pep Gorgori també va agrair "a la comunitat cistercenca de Poblet que ens ha obert les portes de bat a bat, ens ha deixat entrar allò que diuen fins al fons de la cuina" i va recordar que tot va començar "com un divertiment".
Miquel Curanta de Ràdio Capital va recollir el premi a Millor Programa de Ràdio Local per 'Aquella nit al Tiffany's', una sèrie de ficció sonora basada en fets reals inspirada en el llibre 'El pacifista que volia volar una discoteca', de Joan Gasull. La sèrie reconstrueix la història de Francesc “Cisco” Ayats, un jove idealista que decideix atemptar contra la mítica discoteca Tiffany’s de Platja d’Aro. Una producció de Ràdio Capital, en coproducció amb Ràdio 4 i La Xarxa. Curanta va voler compartir el premi "amb la resta de mitjans de comunicació, amb la resta de ràdios privades locals i independents que hi ha en aquest país, que són també un exemple de resiliència en aquest món". També va agrair la participació de Ràdio 4 i La Xarxa: "Vam guanyar el pitching del Mercat Audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte".
Tot i que no va aconseguir el guardó, el programa de Ràdio 4 conduït per Irene Desumbila, 'La barrera del so', que proposa noves formes de relació amb el llenguatge sonor, va quedar finalista en la categoria d'Innovació.