La 2Cat rep el guardó audiovisual dels Premis Ràdio Associació i reforça l'aposta de RTVE Catalunya pel català
- La periodista Pilar Sampietro ha rebut una Menció d'Honor per una trajectòria de més de quatre dècades vinculada a RTVE
- 'La barrera del so' i 'Escolta Poblet' finalistes en les categories d'Innovació i Pòdcast
- La gala dels 26ns Premis Ràdio Associació se celebra el pròxim 21 de maig a Barcelona
RTVE Catalunya ha estat una de les protagonistes dels 26ns Premis Ràdio Associació, amb diversos reconeixements que posen en valor el seu compromís amb la llengua, la qualitat dels continguts i la innovació sonora.
El jurat ha atorgat el guardó audiovisual '1924' a La 2Cat, el canal en català de RTVE, impulsat des del centre de producció de RTVE Catalunya. El premi reconeix un projecte que té com a objectiu reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual i connectar amb nous públics des d'una mirada contemporània.
En l'àmbit professional, la periodista Pilar Sampietro ha rebut una Menció d'Honor per una trajectòria de més de quatre dècades vinculada a RTVE, amb una aportació destacada en l'àmbit de la cultura i el medi ambient. La seva feina, especialment a través de programes com 'Mediterráneo', 'Vida verda' i 'Emergència Climàtica', ha contribuït a construir un relat radiofònic rigorós i sensible al voltant de la biodiversitat i els grans reptes globals.
A més, Ràdio 4 consolida la seva presència entre els projectes més destacats amb diverses candidatures finalistes. En la categoria d'Innovació, 'La barrera del so' proposa noves formes de relació amb el llenguatge sonor, mentre que en l'apartat de Pòdcast, 'Escolta Poblet' destaca per la seva qualitat narrativa i immersiva, connectant patrimoni i contemporaneïtat a través del so.
Aquests reconeixements arriben en un moment de fort impuls de la ràdio en català i reforcen el paper de RTVE Catalunya com a agent actiu en la creació de continguts de qualitat, tant en l'àmbit radiofònic com audiovisual.
Els guanyadors de la resta de categories es donaran a conèixer el pròxim 21 de maig a Barcelona, en la gala dels Premis Ràdio Associació.