Els millors programes de La 2Cat pel cap de setmana
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Irene Rigau i Perico Pastor i Tori Sparks van a 'Punts de vista'
- Diumenge, 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- Dissabte 6 i diumenge 7 de juny a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació diversa per tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' rep Irene Rigau, psicòloga i política, i 'Punts de vista' compta amb el pintor Perico Pastor i la cantant americana Tori Sparks. Diumenge, 'Noms propis' convida la consultora i comunicadora Paula Fernández-Ochoa, 'Fonamentals' visita 'La Pedrera', 'El escarabajo verde' estrena 'Un ecosistema humà, i 'Docu2' recupera 'Codi Gaudí', sobre la Sagrada. A més, la nit del diumenge Carles Sans i Xevi Verdaguer sorprenen Sílvia Abril a l''I ara què?'.
Dissabte: actualitat política i la millor cultura
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista l'exconsellera d'Ensenyament i exdiputada Irene Rigau. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista' rep l'artista Perico Pastor, que explica el projecte 'El Mar de l'Art' a les parets de l'Hospital del Mar de Barcelona. A la plana musical, la cantautora americana Tori Sparks presenta 'Cabinet of Curiosities' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias farà un repàs a l'actualitat cultural amb les col·laboradores habituals Paula Hergar, Rita Roig i Victor Clarés.
18:55 h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, arquitectura, naturalesa i Gaudí
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Paula Fernández-Ochoa. És advocada i comunicadora i una de les veus més influents en marca personal i lideratge. Després d'una llarga trajectòria en el món jurídic, va reinventar-se per ajudar persones i organitzacions a descobrir el seu propòsit.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena estrena el capítol 'Un ecosistema humà'. Un reportatge sobre la problemàtica dels peixos migratoris de riu com el salmó i l'anguila a Espanya. Per això, l'equip de 'El escarabajo verde' es desplaça fins al Parc Nacional de les Illes Atlàntiques.
18:00 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'La Pedrera' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé introdueix un recorregut per la història, l’arquitectura i el llegat de la Casa Milà, més coneguda com La Pedrera, una de les obres més emblemàtiques d’Antoni Gaudí.
19:00 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, recupera 'Codi Gaudí', un documental dedicat a l'obra mestra d'Antoni Gaudí: la Sagrada Família. Barrejant escenes dramatitzades amb entrevistes a experts, 'Codi Gaudí' revela com es va recuperar el sistema numèric que ha permès continuar les obres de la basílica.
19:30 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Carles Sans en un moment clau: l’últim espectacle de la seva carrera. Entre anècdotes sobre l’humor català i coixins de pets, s’hi suma el nutricionista Xevi Verdaguer. L’expert dona consells per cuidar-se, abans d'acabar en un bany inesperat d’aigua gelada.
22:30 h a La 2Cat