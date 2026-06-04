'Memòria de peix', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde', estrena el capítol 'Memòria de peix'. Un reportatge sobre la problemàtica dels peixos migratoris de riu com el salmó i l'anguila a Espanya. Per això, l'equip de 'El escarabajo verde' es desplaça fins al Parc Nacional de les Illes Atlàntiques.
A Galícia, el Parc Nacional de les Illes Atlàntiques va néixer just l'any del Prestige, el 2002. Mal començament per al reconeixement de l'alt valor natural d' unes illes riques tant a terra com al mar. Llavors l'esforç dels seus habitants, a més de milers de voluntaris, va ser clau per recuperar l'entorn. Avui l'ecosistema humà format per pescadors, sector turístic, conservacionistes i gestors del parc continuen convivint, cadascun amb els seus interessos, per mantenir l'ecosistema natural.
El programa torna a visitar aquest espai, després de més de dues dècades, per veure els canvis que ha patit i quins reptes queden pendents pel que fa a la seva conservació.