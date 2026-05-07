'Mentre no em passi a mi', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
reportatge que, arran de la diferents zoonosis com la grip aviària o la pesta porcina, tracta sobre les possibilitats que aquestes acabin afectant l'ésser humà.
El capítol d'aquesta setmana recorda el final del 2025, que va acabar amb notícies impactants: el virus de la grip aviària havia saltat als mamífers d'una manera molt agressiva. Per a l'OMS, el risc per a les persones era baix, però s'obrien moltes incògnites. Alhora, a Espanya, la grip aviària també acabava amb cents de glaceres i cigonyes, i la pesta porcina africana afectava senglars molt a prop de la ciutat de Barcelona.
En aquest programa, l'equip de 'El escarabajo verde' pregunta a metges epidemiòlegs, biòlegs i veterinaris com ens afecten aquestes malalties. Per això, visita l'Estació Biològica de Doñana i l 'Hospital Clínic de Barcelona.
A més, diversos experts que van gestionar la COVID19 afirmen que una possible pròxima pandèmia humana seria una zoonosi viral, un virus que saltaria dels animals a l'ésser humà. La transformació del medi ambient està afavorint que entrem en contacte amb nous virus, bacteris, fongs i protozous que poden provocar malalties emergents amb les quals hem d'aprendre a conviure.