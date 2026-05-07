Els Òscars i l'Ada Parellada visiten la Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- Parlaran dels 30 anys d'amistat i de carrera conjunta al voltant de la millor gastronomia catalana
- Diumenge 10 de maig a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep una sorpresa triple amb la visita de l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau i l'Ada Parellada, que venen a repassar les millors anècdotes dels seus 30 anys d'amistat per rematar-ho amb un sopar que reunirà les millors receptes de la cuina catalana.
La Sílvia Abril dona la benvinguda a l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, la parella còmica catalana per excel·lència. A més d'explicar que es van conèixer fent un fals documental sobre traficants d'òrgans, revelaran com s'ho han fet per mantenir 30 anys d'amistat, superant reptes com compartir un pis sense aigua calenta i descobrint intimitats com qui era el que més lligava o qui va ser becari de l'Andreu Buenafuente.
Rememorar 30 anys d'amistat inevitablement obre la gana: sort que arriba per sorpresa l'Ada Perallada, que domina la cuina de km0 com ningú, per posar-hi remei presentant el sopar definitiu català. Primer, però, hauran de preparar-lo plegats.