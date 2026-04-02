Sílvia Abril rep Pepa Charro, a 'I ara què?'
- Pepa Charro visita Sílvia Abril sense el seu alter ego: la Terremoto de Alcorcón. Confessions, vides passades i una sorpresa final
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquest dimarts, a 'I ara què?' Pepa Charro visita Sílvia Abril per primera vegada a un plató sense el personatge de la Terremoto de Alcorcón. Repassen la seva vida entre Cadis i Alcorcón i parla del seu Erasmus i de les seves feines inesperades. El programa acaba amb una sorpresa: una camionera arriba per ajudar-la a complir el seu somni d'infància.
La casa de la Sílvia Abril a l''I ara què?' rep una visita inèdita: la de la Pepa Charro. Molt poc coneguda sota el seu nom, però tota una estrella amb el seu alter ego, la Terremoto de Alcorcón. És el primer cop que apareix en televisió al natural i per xerrar sobre la seva vida sense artificis. Un emocionant repàs de com la Pepa, una nena alegre i mentidera compulsiva que vivia entre Alcorcón i el seu poble de Cadis, acaba trobant el seu camí a la vida. Tot això, després de molts Erasmus, de molts embolics i de treballar per a una revista de la conferència episcopal.
El que no saben ni la Pepa ni la Sílvia és que rebran una visita sorpresa, la de Nadia Nicolino. Una jove que va deixar la farmàcia per treballar de camionera. La transportista aparca davant del plató per fer real el somni d'infància de la Pepa Charro: convertir-se en camionera com el seu pare i el seu avi.