Els imprescindibles de La 2Cat pel cap de setmana
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida María Elisa García Fuster, torna la música en directe a 'Punts de vista' i la final de la Copa de la Reina en català
- Diumenge, 'Cinema de mercat', 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- Dissabte 16 i diumenge 17 de maig a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació per a tots els públics i gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' rep María Elisa García Fuster, 'Punts de vista' compta amb la música en directe de Guillem Roma i amb Maria del Mar Bonet. Diumenge, Anna Moliner protagonitza 'Cinema de mercat', Andrea Fuentes repassa la seva trajectòria a 'Noms propis' i 'Fonamentals' estrena el capítol 'Racionalisme i esglésies', 'El escarabajo verde' 'El pa nostre de cada dia', i 'Docu2' 'Dones de la ràdio'. A més, la nit dissabte es podrà veure en català la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid i diumenge una nit esbojarra amb la Sílvia Abril a 'I ara què?'.
Dissabte: actualitat política, la millor cultura i futbol en català
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista amb María Elisa García Fuster, diputada del grup parlamentari de VOX en Cataluña al Parlament i portaveu nacional de sanitat del partit. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista', recupera la música en directe amb Guillem Roma, que canta una de les cançons del seu darrer disc 'Ritual d'expropiació'. La cantant Maria del Mar Bonet també participa al programa amb motiu dels seus 60 anys de carrera musical, que celebra amb un nou disc. A partir d'aquest dissabte, un cantant o grup musical actuarà cada setmana al programa cultural presentat per Tània Sarrias.
19:00 h a La 2Cat
Més tard, La 2Cat ofereix en directe i en català la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona i l'Atlético de Madrid que es disputarà a l'estadi de Gran Canaria. A les 20:50h amb la narració d'Albert Font i els comentaris tècnics d'Anna Ponce.
20:50 h a La 2Cat
Diumenge: cinema, entrevistes, alimentació, arquitectura
A 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el Mercat del Ninot, acompanyat de l'Anna Moliner. Durant el recorregut, l'actriu explica com ha anat construint una carrera que combina teatre, televisió, cinema i música, i reflexiona sobre els aprenentatges que ha anat acumulant en cada etapa.
13:35 h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista l'entrenadora i exnedadora Andrea Fuentes, per conèixer la trajectòria d'una dona que ha portat la natació artística fins a dalt de tot del podi. Ara, dirigeix la selecció espanyola amb la mirada posada en el futur i presenta el llibre 'Mentalidad, propósito, pasión'.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'El pa nostre de cada dia'. Un reportatge que posa el focus en el que mengem, cada vegada amb menys temps d'elaboració, i les conseqüències que això comporta.
18:05 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Racionalisme i esglésies'. L'arquitecta Anna Solé recorre quatre esglésies 'brutalistes' de la ciutat per descobrir la història, els usos i les singularitats arquitectòniques de cada temple.
19:35 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'Dones de la ràdio', un recorregut per la història de la ràdio a Catalunya. Explica la importància de la contribució de les dones al mitjà radiofònic, posa en valor la seva presència i professionalitat i amplia el panorama amb noms i veus, fent un exercici de reconeixement col·lectiu i de justícia democràtica.
20:30 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de José Cobacho i, entre anècdotes d'infància i confessions sobre com viure amb tres ronyons, reflexionen amb humor sobre parelles i política. El pastisser Christian Escribà apareix per sorpresa amb un pastís gegant que acaba estampat a la cara de Corbacho.
22:30 h a La 2Cat