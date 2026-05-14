José Corbacho i Christian Escribà, a 'I ara què?'
- Corbacho visita la casa de la Sílvia Abril per parlar d'anècdotes, fer alguna confessió i acabar amb un pastís de Christian Escribà
- Diumenge 17 de maig a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de José Cobacho i, entre anècdotes d’infància i confessions sobre com viure amb tres ronyons, reflexionen amb humor sobre parelles i política. El pastisser Christian Escribà apareix amb un pastís gegant que acaba estampat a la cara de Corbacho.
Pica a la porta de l’I ara què?', un gran amic de la Sílvia: el José Corbacho. El còmic de l'Hospitalet entra com un huracà a la casa. Entre anades i vingudes a la nevera rememoren com era el Corbacho de nen i es revela una sorprenent realitat: viu amb tres ronyons. Tots dos són grans experts a combatre els cops de la vida amb humor i, entre reflexions sobre les parelles, arriben a la clau de per què les seves mares són ara més felices que quan estaven en matrimoni.
Entre la recerca dels límits de l’humor, la deriva autocràtica de Trump i el desig fake de Corbacho de presentar-se a la Generalitat pica a la porta el segon convidat. El pastisser Christian Escribà entra per la porta amb un pastís gegant. Per a sorpresa de ningú, el seu destí final serà acabar a la cara de José Corbacho.