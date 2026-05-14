El tiempo este jueves 14 de mayo en España: lluvias en el área cantábrica y Cataluña

La borrasca atlántica que ha dejado escenas de paraguas en la mayor parte de España durante los últimos días se va diluyendo, poco a poco, pero la llegada de un nuevo sistema desde el norte dejará este jueves un descenso de temperaturas y nuevas lluvias que se concentrarán en las autonomías de la cornisa cantábrica y se extenderán también a Cataluña.

Mapa de previsión del tiempo para el 14 de mayo El Tiempo RTVE

Los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibujan nubes con lluvia que afectarán desde primera hora en el tercio norte de la península, en un día que por lo general será tranquilo en el resto del territorio. La peor parte puede llegar a la zona nordeste de Cataluña, donde existe el riesgo de que las lluvias sean localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta. Cataluña es una de las cinco comunidades para las que la AEMET ha pintado también avisos amarillos, junto a Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra.

Los expertos no descartan chubascos para los dos archipiélagos, aislados en el caso de la parte septentrional de Baleares y con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas de Canarias.

Por otro lado, la cota de nieve caerá en las montañas del norte hasta una horquilla de entre 1.400 y 1.600 metros de altitud, en una jornada que en términos de temperaturas estará marcada por los contrastes. Así, mientras que en el norte peninsular los termómetros pueden quedarse por debajo de los 15 grados en las horas centrales del día, en el sureste se da ya por hecho que las máximas rebasarán de nuevo los 25 grados.

Mapa de temperaturas máximas para el 14 de mayo en España El Tiempo RTVE