RTVE Catalunya lliura els Premis Continuarà de la Cultura 2026
- Julio Manrique, Àgata Roca, Alizzz, Raquel García-Tomás, Regina Rodríguez Sirvent, Ariadna Peya, Lídia Masllorens, Maite Casademunt, Ramón Freixa, Enrique Tomás, Izan Llunas i l’Hostal de La Gavina, guardonats als Premis Continuarà de la Cultura 2026
- L'acte de lliurament serà el 20 de maig a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona
RTVE Catalunya presenta els noms dels guardonats dels Premis Continuarà de la Cultura 2026, que reconeixen el talent, la creativitat i les trajectòries en els diferents àmbits de la cultura catalana. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el 20 de maig a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona, en un acte que reunirà personalitats destacades del món cultural i social.
Els premis, representats per una figura de xocolata creada pel pastisser Yann Duytsche en forma de 'C' de Continuarà i Cultura, arriben enguany a la seva 28a edició consolidats com un dels reconeixements culturals de referència impulsats per RTVE Catalunya.
Escena i creació contemporània
En l’àmbit de les arts escèniques, RTVE Catalunya reconeix Julio Manrique, actor, director i actual director del Teatre Lliure, per una trajectòria marcada pel rigor, la sensibilitat artística i la seva contribució decisiva a l’escena teatral contemporània.
També rep el guardó Àgata Roca, una de les actrius més estimades i reconegudes del país, per una carrera construïda des de la naturalitat, la sensibilitat i una manera d’interpretar sense artificis que l’ha convertit en una figura imprescindible del teatre, el cinema i la televisió.
Pel que fa a la dansa i la creació contemporània, la 28a edició dels Premis Continuarà distingeix Ariadna Peya per haver desenvolupat un llenguatge escènic propi, intens i emocional, on el moviment es converteix en una forma de mirada artística i de compromís creatiu.
L’artista Lídia Masllorens és reconeguda per una obra de gran força visual i expressiva, especialment pels seus retrats contemporanis de gran format, carregats de vitalitat, presència i intensitat emocional.
Música, creació i noves narratives
RTVE Catalunya distingeix la compositora Raquel García-Tomás, una de les figures més destacades de la nova creació contemporània, per la seva capacitat de renovar el llenguatge operístic i projectar la composició catalana en l’àmbit internacional. García-Tomás es va convertir en la primera dona catalana a estrenar una òpera a la sala gran del Gran Teatre del Liceu amb ‘Alexina B.’ i va ser reconeguda amb el Premi Nacional de Música 2020.
La 28a edició dels Premis Continuarà també reconeix Alizzz, productor, compositor i cantant com una de les figures més influents de la música actual. La seva aportació ha estat decisiva en l’evolució del pop contemporani, connectant l’escena independent, la música urbana i el gran públic des d’una mirada creativa pròpia.
RTVE Catalunya premia Regina Rodríguez Sirvent després d’haver-se consolidat com una de les veus revelació de la literatura catalana recent. Amb 'Les calces al sol' va connectar amb milers de lectors i lectores, un fenomen que ha tornat a repetir aquest Sant Jordi amb 'Crispetes de matinada'.
El jove músic i actor Izan Llunas rep el guardó per una trajectòria precoç i de gran projecció. Després de donar-se a conèixer internacionalment interpretant un jove Luis Miguel a la sèrie biogràfica del cantant mexicà, ha continuat consolidant el seu camí dins la música i l’audiovisual. Amb la banda sonora de la sèrie va guanyar un Disc d'Or als 14 anys. Enguany s'ha presentat al Benidorm Fest amb '¿Qué vas a hacer?'.
Moda, gastronomia i llegat empresarial
En l’àmbit de la moda, RTVE Catalunya reconeix Maite Casademunt per la seva tasca com a dissenyadora i per l’impuls creatiu que ha donat a la firma Lola Casademunt. El premi posa en valor la seva capacitat per consolidar una marca amb identitat pròpia i projecció internacional, mantenint viu un llegat empresarial i creatiu estretament vinculat al disseny català.
El xef Ramón Freixa és distingit per una trajectòria gastronòmica basada en l’excel·lència, la creativitat i la reinterpretació contemporània de la cuina catalana. La seva mirada culinària l’ha convertit en un dels grans referents de la gastronomia d’autor.
També rep el guardó l’empresari Enrique Tomás, fundador de la cadena especialitzada en pernil ibèric que porta el seu nom. RTVE Catalunya reconeix la seva capacitat per transformar un negoci familiar en una empresa amb projecció internacional, sense perdre el vincle amb l’ofici, el producte i l’origen.
El darrer reconeixement és per a l’Hostal de La Gavina i la família Ensesa, per la seva contribució decisiva a la projecció de S'Agaró com a destí cultural, turístic i patrimonial de referència. Inaugurat el 1932, l’hotel s’ha convertit en un símbol d’hospitalitat, elegància i continuïtat d’un llegat familiar que forma part de l’imaginari de la Costa Brava.