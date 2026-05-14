17 documentals finalistes a la convocatòria promoguda per RTVE Catalunya, La Xarxa i 3Cat
- Els projectes seleccionats es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el 3 de juny a Granollers
El Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona – DocsBarcelona ha acollit aquest matí la presentació dels projectes de documentals seleccionats per al 'pitching' que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), dimarts 3 de juny, i on es decidiran els candidats a ser coproduïts per la XAL, RTVE Catalunya i 3Cat (CCMA). L'acte ha anat a càrrec del director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, la consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el cap de Documentals de 3Cat (CCMA), David Bassa.
La convocatòria d'enguany ha tornat a registrar una elevada participació, consolidant-se com una de les principals plataformes d'impuls al documental de proximitat del país. En aquesta edició s'han presentat un total de 75 projectes: 67 a la categoria Documental Obert i 8 a la categoria Històries de Proximitat.
Del conjunt de propostes rebudes, el comitè tècnic ha seleccionat els projectes finalistes que participaran en la sessió de 'pitching' del MAC, davant dels responsables de coproducció de les tres corporacions audiovisuals.
Categoria Documental Històries de Proximitat
- Allà on la mar resisteix (Canal TE- Grup Ebre Mèdia)
- Quan lo riu es va alçar (Canal 21 Ebre I Sègula Films)
- Maria Shelly (Ràdio Televisió Cardedeu)
- Li- Chang, el xinès de Badalona (Badalona Comunicació)
- L'última estesa (TAC12 – Pausa dramàtica films)
- Mai Diguis Mai. 40 anys de Lax'n Busto (RTV El Vendrell -Penedès TV- Solucions Audiovisuals)
Categoria Documental Obert
- Malmesa (Sidecar Mèdia)
- Els vents nous (Clementina)
- Un fil de llum (Un Capricho de Producciones)
- El pintor que cremava els seus quadres ( Nayox Films)
- Xesco Boix: Cinc formigues fan més que quatre elefants ( Minoria Absoluta)
- Falsos Autèntics Falsos (Corte A Films / Grábalo Todo)
- Solemnis, un viatge musical impossible (Igluuu Studio / Palau de la Música catalana – Orfeó Català)
- Marina Rossell. Allò que queda (Toned Mèdia)
- Aigua Tèrbola (Cal Tet Produccions)
- Ramon Cabau, vida i mort a la Boqueria (Abacus / Batabat)
- La lluita pel romànic ( Barberà Films)
Els projectes escollits optaran a formar part de les coproduccions documentals impulsades conjuntament per La Xarxa, RTVE Catalunya i 3Cat, amb l'objectiu de promoure nous continguts documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.