La música en directe torna a 'Punts de vista' amb Guillem Roma
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep la cantant Maria del Mar Bonet, que celebra els 60 anys de carrera musical amb un nou disc
- Dissabte 16 de maig, a les 19 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' recupera la música en directe amb Guillem Roma, que cantarà una de les cançons del seu darrer disc 'Ritual d'expropiació'. La cantant Maria del Mar Bonet també serà al programa amb motiu dels seus 60 anys de carrera musical, que celebra amb un nou disc. A partir d'aquest dissabte, un cantant o grup musical actuarà cada setmana al programa cultural presentat per Tània Sarrias.
Aquesta setmana, 'Punts de Vista' convida el cantautor Guillem Roma, que presenta el setè disc 'Ritual d'expropiació' tot cantant en directe una de les cançons a La 2Cat. Després de l'èxit de l'àlbum 'Postureo real', l'osonenc ha sorprès amb una nova proposta molt més electrònica, amb una posada en escena completa on es barregen la dansa, el text i les cançons per entrar en un univers que va des del que és místic fins a la festa.
Seguint el fil de la música, aquest dissabte el programa cultural de La 2Cat rep una segona cantautora. La compositora mallorquina Maria del Mar Bonet torna a 'Punts de Vista' per celebrar els seus 60 anys de carrera musical. El pròxim 23 de maig presentarà el seu nou disc 'L'aigua no cansa' al Palau de la Música de Barcelona, però abans Tània Sarrias li farà una entrevista-homenatge per commemorar aquest aniversari tan especial.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. L'experta en cinema Desirée de Fez aborda el Festival de Cannes i les pròximes estrenes a la cartellera com 'El beso de la mujer araña', 'Jugada maestra' o 'El amigo silencioso', així com el nou documental sobre García Lorca 'Enlorquecido', un homenatge del cantaor flamenc Miquel Poveda al seu ídol. Finament, Rita Roig porta la secció 'Imperdibles', en aquest cas sobre 'La nit dels museus' a Barcelona o la fira de llibres 'Literal'.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.