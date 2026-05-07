'Pastora' i el Festival de Circ 'Trapezi', a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya celebra el 25è aniversari de la banda musical dels germans Riba i el Festival de Circ de Reus
- Dissabte 9 de maig, a les 19 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
Aquest dissabte, 'Punts de vista' convida la banda musical 'Pastora' per celebrar els seus 25 anys de trajectòria amb el seu nou disc '25 años buscando follón'. Després, el programa cultural presentat per Tània Sarrias aborda el Festival de Circ 'Trapezi' de Reus, que del 13 al 17 de maig celebra la seva 30a edició, amb les seves codirectores Alba Serraute i Cristina Cazorla.
El programa comença amb el grup de música 'Pastora'. La banda formada pels germans Caïm Riba i Pauet Riba a principis dels 2000 celebra el seu 25è aniversari amb el disc '25 años buscando follón': una proposta commemorativa per revisar les cançons més emblemàtiques del seu repertori, acompanyats d’artistes que han estat importants en el seu recorregut musical. Amb lletres desenfadades, fresques i urbanes, la fusió de pop i electrònica que 'Pastora' demostra als temes 'Lola', Cósmica' o 'Mirona' perdura al llarg del temps.
Després de la música, 'Punts de Vista' va al circ perquè el Festival 'Trapezi' de Reus celebrarà la seva 30a edició entre els pròxims 13 i 17 de maig. La directora artística i creativa Cristina Cazorla i la directora d'espectacles Alba Serraute, que també és pallassa, música i acròbata, explicaran com el 'Trapezi' converteix Reus en l'epicentre del circ a Europa. Durant 5 dies, la ciutat acollirà 60 companyies i un total de 82 funcions.
En els pròxims dies, el mític elefant de cartró del 'Trapezi', inspirat en un antic llibre sobre circ, es passejarà pels carrers de Reus per anunciar a tot l veïnat la transformació de la ciutat en una carpa gegant.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. L'experta en art Cristina Sala introdueix el Dia d'Europa amb, entre altres, l'obra de Bansky 'The son of a migrant from Syria', del 2015, on Steve Jobs apareix representat com un refugiat, caminant amb una bossa i portant un ordinador. A continuació, Víctor Clarés parlarà de l’actualitat musical de Maui, Çantamarta, i de l'aparició per sorpresa de Madonna a un concert de Sabrina Carperter.
