Eva Baltasar i Àngel Òdena, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya convida l'escriptora i poetessa Premi Òmnium i el cantant d'òpera protagonista de 'Gioconda' al Liceu
- Dissabte 21 de març, a les 14:25 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
El pròxim dissabte, 'Punts de vista' convida l'escriptora i poetessa catalana Eva Baltasar, que presenta la seva cinquena novel·la 'Peixos', sobre l'amor tòxic, i el baríton Àngel Òdena, que després d'interpretar el malvat Bamaba a l'òpera 'Gioconda', al Liceu, ara participa en un projecte cultural per a impulsar el talent jove de Tarragona.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias rep el Premi Òmnium de novel·la 2020 Eva Baltasar, que va guanyar el reconeixement amb 'Boulder', un llibre on explora la veu, la vida i el cos de tres dones. En aquest cas, l'escriptora i poetessa catalana arriba al programa per parlar de 'Peixos', la seva cinquena novel·la i una de les més esperades de l'any.
Tot i que està classificada com a romàntica, Baltasar reconeix que no li agraden les històries simpàtiques i prefereix buscar les parts ocultes, fosques i reprimides de l'ésser huma per viatjar a l’inconscient. En aquest sentit, 'Peixos' compara els protagonistes del llibre, dos enamorats, amb aquests animals, que es mouen per instint.
A continuació, el programa acull el famós baríton Àngel Òdena, que ve d'interpretar el malvat Bamaba a 'Gioconda', al Liceu, però abans de dedicar-se a l’òpera va estudiar geografia i història. Va debutar el 1994 amb 'La Bohème' a Bari, Itàlia, i des d'aleshores no ha parat. Han passat 30 anys des dels seus inicis i ha interpretat una cinquantena de personatges. Més enllà de la seva carrera de baríton, ara Òdena participa en un festival d'òpera per a impulsar el talent jove de Tarragona.
No podien faltar a 'Punts de Vista' els col·laboradors habituals. Rita Roig porta la secció 'Imprescindibles', dedicada al Festival de Poesia de Lleida, el Festival de Titelles del Moianès i el festival de cinema d'autor 'D'A Film Festival' de Barcelona. Després, l'experta en sèries de televisió Paula Hergar comentarà 'Scarpetta', de Prime Video, 'Emergència radioactiva', de Netflix, 'Mujeres imperfectas', d'Apple TV, i 'Amor Animal', de Prime Video. Per acabar, Víctor Clarés farà ballar els presents amb les darreres novetats musicals.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al migdia a La 2Cat.